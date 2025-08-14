14 de agosto de 2025 - 17:13

Ya podés descargar dos juegos gratis muy divertidos: "Hidden Folks" y "Totally Reliable Delivery Service"

Del 14 al 20 de agosto, Epic Games Store ofrecerá de forma gratuita dos títulos tan opuestos como originales: el encantador Hidden Folks y el caótico Totally Reliable Delivery Service. Una oportunidad perfecta para ampliar la biblioteca con experiencias únicas sin gastar un centavo.

Foto:

Gentileza Mendoza Game Hub
Por Juan Ignacio Roby
Mendoza Game Hub

Si te gustan los juegos de buscar objetos o las aventuras con físicas locas, estás de suerte. Del 14 al 20 de agosto, la Epic Games Store está regalando Hidden Folks y Totally Reliable Delivery Service. ¡Dos experiencias únicas para descargar gratis!

Hidden Folks: busca, encuentra…¡y sonríe!

Desarrollado por Adriaan de Jongh y Sylvain Tegroeg, Hidden Folks es un juego de exploración y observación con escenarios dibujados completamente a mano. En él, el jugador debe encontrar personajes y objetos ocultos en miniaturas interactivas llenas de vida.

Es algo así como buscando a Wally…pero sin Wally. Y sin color.

No hay cronómetros ni puntuaciones: solo la calma de buscar en tu propio ritmo mientras despliegas tiendas, cortas arbustos, golpeas puertas o molestas algún que otro cocodrilo.

Entre sus características destacan:

  • 32 áreas temáticas (desiertos, fábricas, playas y más)
  • Más de 300 objetivos para encontrar y 2.000 efectos de sonido creados… ¡con la boca!
  • Tres modos de color: normal, sepia y nocturno
  • Interacción con más de 500 elementos distintos

Un título relajante, creativo y lleno de detalles que ya se ha ganado el cariño de jugadores en todo el mundo.

Link para descarga: Hidden Folks

Totally Reliable Delivery Service: el caos hecho envío

Si Hidden Folks es calma y precisión, Totally Reliable Delivery Service es todo lo contrario: un festival de física absurda, vehículos disparatados y repartidores torpes.

¿Lo mejor de todo? ¡Tiene multiplayer local! Así que podés jugarlo con amigos en el sillón de tu casa y descostillarse de risa juntos, como en los viejos tiempos.

Inspirado en juegos como Goat Simulator y Human: Fall Flat, este sandbox invita a hasta cuatro jugadores (local u online) a completar 100 entregas en una isla llena de desafíos… y accidentes inevitables.

Link para descarga gratuita: Totally Reliable Delivery Service

