San Rafael vivió su gran cita con la IA: el balance de AI Weekend tras tres jornadas de innovación y talento

Durante tres días, San Rafael dejó de mirar la inteligencia artificial como una promesa lejana para vivirla en tiempo real. AI Weekend desembarcó en el sur mendocino con una propuesta ambiciosa: c o nferencias, workshops, hackatón, networking, shows y una agenda pensada para combinar inspiración, formación práctica y construcción de proyectos.

La llegada de AI Weekend a San Rafael confirmó, además, el crecimiento de este tipo de encuentros federales alrededor de la IA. La primera jornada dejó en claro que la inteligencia artificial ya no se plantea como una curiosidad futurista, sino como una herramienta concreta para repensar procesos, creatividad, formación, negocios y desarrollo local.

El viernes funcionó como puerta de entrada conceptual al evento. De acuerdo con el line up compartido por la organización, el auditorio principal reunió a Fernanda Rivera, Emiliano Panelli, Santiago Cavanna, Emilce Vega, Pilar Centurión, Naylan Faisal, Frando Di Nitto, Fabián Cremaschi, Franco Mansilla y Pierre Heistein , en una agenda que cruzó innovación, creatividad, educación, tecnología, comunicación y visión estratégica.

Alejandro Bacic, CMO de AI Weekend, puso el foco en la narrativa y la comunicación del evento, y expresó su satisfacción por la convocatoria y el impacto alcanzado por esta edición.

En paralelo, otros espacios sumaron exposiciones de Aimeth Serrano, Fernanda Micakoski, Raúl Rubio, Zulma Carrizo, Amalia Lucero, Carolina Canitrot, Alejandro Alegre y Nicolás Rodríguez, entre otros perfiles que ampliaron la conversación hacia temas como derecho, sector público, negocios, emprendimiento y transformación digital.

Fabián Cremaschi fue uno de los protagonistas del line up, con una exposición sobre IA y neurocirugía de la mente y transhumanismo, en una agenda marcada por la innovación y la inteligencia artificial.

La sensación dominante de esa primera jornada fue que la IA ya atraviesa múltiples sectores y empieza a redefinir prácticas cotidianas. El evento mostró, desde el arranque, una mirada amplia: no solo puso el foco en el desarrollo tecnológico, sino también en su vínculo con la creatividad, la ética, la productividad, la comunicación y el talento local.

AI WKND-5 El dinamismo de las charlas fue una de las claves del encuentro, con exposiciones ágiles, temas actuales y un público atento a cada bloque. Celeste Laciar/ Los Andes

Sábado: IA en tiempo real

Si el viernes fue el día de las grandes preguntas, el sábado estuvo marcado por una lógica más operativa. El line up de la mañana mostró un perfil claramente práctico, con propuestas orientadas a desarrollar proyectos, volverlos viables, vender servicios y aplicar inteligencia artificial en distintos entornos de trabajo.

En el Auditorio AIWKND, Darío Álvarez abrió con una charla centrada en cómo desarrollar proyectos con agentes de IA. Luego, Mario de la Torre abordó cómo presentar una iniciativa y volverla posible con herramientas de Google. Más tarde, Brian Leguizamón propuso una mirada ligada al nuevo trabajo independiente, con foco en cómo vender sistemas inmersivos con IA en Latinoamérica.

En el Auditorio Retamos, la UTN alojó una capacitación intensiva de IA aplicada con Guillermo Seifert, Diego Boni y Juan Gerini, en formato taller con certificado. Y en el Auditorio Chañares, el segmento AiCamp sumó intervenciones de Aimeth Serrano y Nicolás Rodríguez, además de una charla de Fernanda Rivera sobre cómo crear un clon de IA para gestionar redes sociales, y un bloque dedicado a edición de video y publicidad con IA, a cargo de Luciano Art, Mauro Martellini y Gabriel Pérez.

AI WKND-6 Los talleres prácticos sumaron valor con propuestas participativas, consultas en tiempo real e intercambio directo entre speakers y asistentes. Celeste Laciar/ Los Andes

Ese armado terminó de definir el pulso del evento: AI Weekend no fue solo un espacio para escuchar expertos, sino una instancia para llevarse métodos, ideas aplicables y nuevas formas de trabajo. La segunda jornada bajó la conversación a tierra y mostró que la inteligencia artificial gana valor cuando se traduce en herramientas concretas.

Hackatón, comunidad y una experiencia expandida

Uno de los ejes distintivos del encuentro fue la Hackatón, concebida como una instancia para pasar de la inspiración a la acción. Durante las tres jornadas, el evento combinó charlas, networking, shows y una competencia que reunió a 160 emprendedores, en una dinámica que reforzó el perfil colaborativo y desafiante de AI Weekend.

AI WKND-7 La hackatón fue uno de los grandes ejes de AI Weekend, con ideas en plena ebullición, trabajo colaborativo y proyectos que avanzaron durante todo el fin de semana. Celeste Laciar/ Los Andes

La convocatoria dejó además cifras que hablan por sí solas: se presentaron 31 ideas, y 24 proyectos llegaron a la instancia final, en una muestra del nivel de participación y del entusiasmo que despertó la propuesta entre perfiles diversos. Más allá de los auditorios y las exposiciones, la hackatón se convirtió en uno de los grandes motores del festival, con equipos enfocados en transformar ideas en soluciones concretas.

AI WKND- 4 Emiliano Panelli, cofundador de AI Weekend, destacó la estructura general del evento y celebró los resultados de una edición que combinó gestión comercial, articulación institucional y gran respuesta del público. Celeste Laciar/ Los Andes

Esa lógica se sintió en el ambiente general del evento. Hubo circulación permanente entre auditorios, pausas de intercambio, instancias de consulta, cruces espontáneos y conversaciones que ampliaron el valor de cada bloque. En lugar de un encuentro rígido o exclusivamente académico, AI Weekend mostró una dinámica más híbrida: profesional, pero también abierta al aprendizaje compartido, al trabajo colaborativo y a la generación de comunidad.

Entradas, acreditaciones y logística fluida

Otro de los aspectos valorados por los asistentes fue la gestión de ingresos, entradas y acreditaciones, que se desarrolló con fluidez durante las tres jornadas. En ese esquema, Sprinticket cumplió un rol clave para ordenar el acceso al predio y acompañar la logística general del evento, facilitando una experiencia ágil desde el arranque de cada día.

Ese funcionamiento se tradujo en una circulación ordenada entre salas, horarios y actividades simultáneas, algo especialmente importante en un evento de esta escala, con múltiples auditorios, workshops y propuestas corriendo en paralelo. La organización logró sostener el ritmo sin perder claridad, un punto que terminó reforzando la buena experiencia general de quienes participaron.

Domingo: cierre de proyectos y consolidación del espíritu del festival

La última jornada estuvo atravesada por el cierre de procesos, la maduración de ideas y la presentación final de los proyectos desarrollados durante el fin de semana. Si el viernes encendió la conversación y el sábado aportó herramientas concretas, el domingo funcionó como síntesis de ese recorrido: ideas convertidas en propuestas, comunidad en movimiento y una visión más clara sobre el presente de la inteligencia artificial aplicada.

En la instancia final de la hackatón, el primer puesto fue para Play Guardian, mientras que el segundo lugar quedó para Skill pATH. Entre los proyectos que más apoyo mostraron, cabe destacar PATITAS, una iniciativa pensada por un chico de 13 años para ayudar a encontrar animales perdidos, que sumó una dimensión especialmente sensible y humana a una agenda dominada por tecnología, innovación y futuro.

Ese tramo final reforzó una de las grandes virtudes del evento: mostrar que la inteligencia artificial no solo puede impulsar negocios, automatizar procesos o mejorar servicios, sino también ponerse al servicio de problemáticas cotidianas y causas cercanas. En ese sentido, el cierre de AI Weekend en San Rafael dejó algo más que charlas y tendencias: dejó historias, ideas en marcha y proyectos con impacto posible.

Qué dejó AI Weekend en San Rafael

La edición 2026 dejó varias conclusiones. La primera, que existe interés real por discutir inteligencia artificial fuera de los grandes centros tecnológicos tradicionales. La segunda, que la IA aplicada gana fuerza cuando se la traduce a problemas concretos: cómo producir mejor, cómo comunicar, cómo vender, cómo automatizar, cómo escalar ideas y cómo crear nuevos servicios. Y la tercera, que los eventos más potentes hoy no son solo los que informan, sino los que logran activar comunidad.

AI WKND-9 Con gran participación y un networking constante, AI Weekend consolidó un clima de encuentro, intercambio y comunidad durante todo el festival. Celeste Laciar/ Los Andes

En ese marco, la hackatón terminó de condensar el espíritu del festival. Con 160 hackers, 31 ideas presentadas y 24 proyectos finalistas, AI Weekend mostró una escena activa, participativa y atravesada por el deseo de experimentar con herramientas reales. El reconocimiento a Play Guardian y Skill pATH, junto con la repercusión emocional que generó PATITAS, terminó de darle al cierre una dimensión tan innovadora como humana.

También se destacó la buena organización general del evento. Las tres jornadas se desarrollaron de manera ordenada, con una dinámica sostenida entre auditorios, workshops, espacios de encuentro y actividades especiales. A eso se sumó un networking permanente entre speakers, emprendedores, profesionales, estudiantes y marcas, que reforzó uno de los grandes valores del festival: la posibilidad de conectar, intercambiar ideas y generar nuevos vínculos en torno a la innovación.

Así, AI Weekend no solo se consolidó por la calidad de sus contenidos, sino también por una experiencia bien producida, dinámica y sostenida en el tiempo. En San Rafael, la inteligencia artificial no fue solo tema de agenda: también fue punto de encuentro.