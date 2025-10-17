17 de octubre de 2025 - 09:08

Ni app ni clave: el truco para conectarte al WiFi sin contraseña

Este método de tecnología, hogar, wifi y trucos permite conectarte a una red sin usar contraseñas ni aplicaciones externas.

Un método de tecnología, hogar, wifi y trucos que facilita la conexión rápida y segura.

Un método de tecnología, hogar, wifi y trucos que facilita la conexión rápida y segura.

Foto:

Por Ignacio Alvarado

Leé además

Si tu WiFi anda lento, podés tener a alguien conectado: cómo descubrirlo rápido y fácil

Si tu WiFi anda lento, podés tener a alguien conectado: cómo descubrirlo rápido y fácil

Por Ignacio Alvarado
wifi: el boton del router que nunca deberias presionar si quieres tener internet seguro

WiFi: el botón del router que nunca deberías presionar si quieres tener internet seguro

Por Redacción

Este método se basa en el uso del código QR del WiFi, una función que ya está integrada en la mayoría de los routers y sistemas operativos. En lugar de escribir una clave larga y difícil, basta con escanear el código con la cámara del celular y la conexión se realiza automáticamente. Así, podés disfrutar de Internet en tu hogar o trabajo sin complicaciones ni descargas adicionales.

image
Un m&eacute;todo de tecnolog&iacute;a, hogar, wifi y trucos que facilita la conexi&oacute;n r&aacute;pida y segura.

Un método de tecnología, hogar, wifi y trucos que facilita la conexión rápida y segura.

Cómo conectarte al WiFi sin contraseña

El primer paso es buscar el código QR del WiFi. En muchos routers, suele estar impreso en la etiqueta trasera del dispositivo, junto al nombre de la red (SSID) y otros datos técnicos. En caso de no encontrarlo, se puede generar fácilmente desde un celular ya conectado a la red.

En Android, ingresá a Configuración → Internet y redes → WiFi → Red actual y seleccioná la opción “Compartir”. El sistema mostrará un código QR que otro dispositivo puede escanear directamente con la cámara. En iPhone, el proceso es similar: basta con acercar otro dispositivo Apple y aceptar la solicitud de conexión automática que aparece en pantalla.

image
Un m&eacute;todo de tecnolog&iacute;a, hogar, wifi y trucos que facilita la conexi&oacute;n r&aacute;pida y segura.

Un método de tecnología, hogar, wifi y trucos que facilita la conexión rápida y segura.

Este truco evita tener que recordar contraseñas extensas o complicadas, y al mismo tiempo, mantiene la seguridad del WiFi, ya que no se revela la clave en texto visible.

Un método seguro y práctico para el hogar

Este sistema es ideal para compartir Internet con visitas o conectar nuevos dispositivos del hogar, como televisores inteligentes, parlantes o consolas de videojuegos. Además, no requiere instalar apps externas, lo que evita riesgos de privacidad o malware.

En definitiva, este truco de tecnología demuestra que conectarse al WiFi sin contraseña no solo es posible, sino también seguro, rápido y útil para mantener tu casa siempre conectada.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

ChatGPT en su nueva actualización permitirá tener conversaciones con contenido erótico. El director ejecutivo anunció novedades en sus redes. 

ChatGPT se pone picante: una nueva actualización permitirá generar conversaciones con contenido erótico

Por Redacción
El Polo TIC Mendoza abre la convocatoria a sus premios anuales para destacar proyectos y trayectorias que transforman la provincia a través de la tecnología.

El Polo TIC Mendoza lanza la edición 2025 de sus Premios a la Innovación Tecnológica

Por María Jesús Abril
 Este espacio reúne a startups, pymes y corporaciones consolidadas que trabajan en proyectos de transformación digital con impacto regional e internacional. 

El Polo TIC Mendoza y ÜNICO lanzan una herramienta para conectar talento, empleo e innovación

Por María Jesús Abril
¿fin del googleo tradicional? google revoluciono el buscador con el modo ia: asi funciona

¿Fin del 'googleo' tradicional? Google revolucionó el buscador con el Modo IA: así funciona

Por Redacción