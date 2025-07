Cómo ocultar tu red WiFi y evitar que los vecinos intenten conectarse

Si tu red no aparece en la lista de conexiones disponibles, ninguno de tus vecinos podrá detectarla ni intentar acceder, incluso si tienen tu clave. Ocultar el SSID de tu WiFi es un paso adicional que mejora tu privacidad y evita intrusos digitales.

Aunque no es una solución definitiva, ocultar tu red puede ser una barrera efectiva contra accesos no autorizados. Este ajuste está disponible en casi todos los routers modernos y no requiere conocimientos técnicos ni aplicaciones externas. Solo necesitás ingresar al panel de configuración del dispositivo a través del navegador —generalmente escribiendo 192.168.1.1 o 192.168.0.1— e iniciar sesión con los datos del router (suelen estar en una etiqueta).