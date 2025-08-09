9 de agosto de 2025 - 11:15

Así podés conectar la PC a tu vieja TV sin HDMI, de forma inalámbrica

Cuando el HDMI no está disponible, existen opciones inalámbricas y conexiones alternativas que permiten vincular tu PC a la TV de forma rápida y práctica.

Descubrí cómo conectar tu PC a tu TV sin HDMI: conexiones inalámbricas y cables adicionales

Descubrí cómo conectar tu PC a tu TV sin HDMI: conexiones inalámbricas y cables adicionales

Foto:

Web
Por Redacción

Conectar la computadora a la televisión se ha vuelto una práctica común para ver películas, jugar videojuegos o duplicar la pantalla del escritorio. Si bien el cable HDMI es la forma más rápida y popular para transmitir audio y video en alta definición, no siempre está disponible.

El cable HDMI puede estar ocupado, dañado o simplemente no tener uno a mano. Por eso, existen métodos alternativos para conectar tu PC a una TV sin HDMI que te pueden sacar de apuros.

HDMI2
Si preferís una conexión física, también existen alternativas al HDMI

Si preferís una conexión física, también existen alternativas al HDMI

Conexión inalámbrica: la forma más cómoda

Si tu objetivo es evitar cables y tu TV está lejos de la PC, la mejor opción es la conexión inalámbrica. Para ello necesitás una Smart TV o un dispositivo de streaming como Chromecast, Fire TV o Xiaomi TV Box, que permite duplicar la pantalla a través de la red WiFi.

En Windows 10 u 11, podés activar esta función con el atajo Windows + K, que abrirá el menú “Transmitir” para detectar dispositivos compatibles cercanos. Una vez seleccionada la TV, podrás elegir si querés duplicar la pantalla, ampliarla o usar solo la televisión.

En Mac, el proceso se realiza desde Preferencias del Sistema > Pantallas, usando AirPlay para conectar con el televisor que esté en la misma red WiFi.Para que funcione correctamente, la conexión requiere buena señal de internet: se recomienda WiFi de 5 GHz, al menos 20 a 25 Mbps de velocidad y que ambos dispositivos estén a menos de 10 metros del router.

HDMI3
Si tu objetivo es evitar cables y tu TV está lejos de la PC, la mejor opción es la conexión inalámbrica.

Si tu objetivo es evitar cables y tu TV está lejos de la PC, la mejor opción es la conexión inalámbrica.

Otras conexiones sin HDMI

Si preferís una conexión física, también existen alternativas al HDMI:

  • DisplayPort: permite transmitir hasta 8K y 144 Hz, ideal para videojuegos, aunque pocos televisores lo incorporan.
  • USB-C con DisplayPort Alt Mode: cada vez más común en laptops modernas, permite enviar video y audio digital con un solo cable.
  • DVI: más antiguo, ofrece Full HD pero sin audio, útil si tenés equipos viejos.

Aunque estas soluciones son funcionales, si buscás máxima calidad para ver contenidos en 4K o jugar sin retrasos, el HDMI sigue siendo la mejor opción.Disfrutar tu PC en la TV sin HDMI es posible.

Ya sea con conexiones inalámbricas o mediante cables alternativos, compartir la pantalla del PC en tu TV sin HDMI es totalmente posible y práctico. Estas opciones te permitirán aprovechar al máximo tu televisor incluso si no contás con el clásico cable o si querés mantener tu espacio libre de cables.

