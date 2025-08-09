Así podés conectar la PC a tu vieja TV sin HDMI, de forma inalámbrica

Cuando el HDMI no está disponible, existen opciones inalámbricas y conexiones alternativas que permiten vincular tu PC a la TV de forma rápida y práctica.

Descubrí cómo conectar tu PC a tu TV sin HDMI: conexiones inalámbricas y cables adicionales

Conectar la computadora a la televisión se ha vuelto una práctica común para ver películas, jugar videojuegos o duplicar la pantalla del escritorio. Si bien el cable HDMI es la forma más rápida y popular para transmitir audio y video en alta definición, no siempre está disponible.

El cable HDMI puede estar ocupado, dañado o simplemente no tener uno a mano. Por eso, existen métodos alternativos para conectar tu PC a una TV sin HDMI que te pueden sacar de apuros.

Conexión inalámbrica: la forma más cómoda Si tu objetivo es evitar cables y tu TV está lejos de la PC, la mejor opción es la conexión inalámbrica. Para ello necesitás una Smart TV o un dispositivo de streaming como Chromecast, Fire TV o Xiaomi TV Box, que permite duplicar la pantalla a través de la red WiFi.

En Windows 10 u 11, podés activar esta función con el atajo Windows + K, que abrirá el menú “Transmitir” para detectar dispositivos compatibles cercanos. Una vez seleccionada la TV, podrás elegir si querés duplicar la pantalla, ampliarla o usar solo la televisión.

En Mac, el proceso se realiza desde Preferencias del Sistema > Pantallas, usando AirPlay para conectar con el televisor que esté en la misma red WiFi.Para que funcione correctamente, la conexión requiere buena señal de internet: se recomienda WiFi de 5 GHz, al menos 20 a 25 Mbps de velocidad y que ambos dispositivos estén a menos de 10 metros del router.

Otras conexiones sin HDMI Si preferís una conexión física, también existen alternativas al HDMI: DisplayPort: permite transmitir hasta 8K y 144 Hz , ideal para videojuegos, aunque pocos televisores lo incorporan.

permite transmitir hasta , ideal para videojuegos, aunque pocos televisores lo incorporan. USB-C con DisplayPort Alt Mode: cada vez más común en laptops modernas, permite enviar video y audio digital con un solo cable.

cada vez más común en laptops modernas, permite enviar con un solo cable. DVI: más antiguo, ofrece Full HD pero sin audio, útil si tenés equipos viejos. Aunque estas soluciones son funcionales, si buscás máxima calidad para ver contenidos en 4K o jugar sin retrasos, el HDMI sigue siendo la mejor opción.Disfrutar tu PC en la TV sin HDMI es posible. Ya sea con conexiones inalámbricas o mediante cables alternativos, compartir la pantalla del PC en tu TV sin HDMI es totalmente posible y práctico. Estas opciones te permitirán aprovechar al máximo tu televisor incluso si no contás con el clásico cable o si querés mantener tu espacio libre de cables.