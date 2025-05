Así es la nueva función de Google con IA que permite ver cómo te queda la ropa antes de comprarla

La función se llama "Try It On" y es una herramienta de prueba virtual de ropa impulsada por inteligencia artificial, diseñada para mejorar la experiencia de compra online. Así, la herramienta permite a los usuarios visualizar cómo se verían ciertas prendas en su propio cuerpo o en modelos con características similares, para hacer más fácil las decisiones de compra.

Esta función está integrada en el modo de búsqueda de Google, conocido como "AI Mode", que combina las capacidades de la IA de Google con su extenso Shopping Graph, que incluye más de 50 mil millones de listados de productos. Esto permite a los usuarios no solo probarse ropa virtualmente, sino también recibir recomendaciones personalizadas, alertas de precios y completar compras directamente a través de Google, sin necesidad de visitar sitios web de minoristas.

¿Funciona en Argentina?

La increíble experiencia de Try It On deberá esperar porque, por el momento, no está disponible en nuestro país. La función "Try It On" solo está disponible en los Estados Unidos a través de Google Search Labs . Aunque aún no se ha anunciado una fecha específica para su lanzamiento en Argentina, es probable que Google extienda esta herramienta a más países en el futuro.