Video: un grupo de padres terminó a las trompadas en un partido de fútbol con nenes de 7 años

Una batalla campal entre padres se generó cuando se disputaba un un partido de fútbol infantil en el club Malvinas Argentinas de Villa Luzuriaga (partido bonaerense de La Matanza). El video de la pelea se hizo viral y dio evidencia de la gravedad del hecho.

El episodio sucedió el pasado martes por la noche cuando se jugaban las semifinales en cancha neutral. Se enfrentaban los chicos de Julio Argentino Roca (Merlo) y los de Bernardino Rivadavia (Haedo), con el sueño de meterse en la final de la Copa de Campeones de la Liga Argentina de Baby Fútbol. Los nenes tienen 7 años.

Al cierre de la jornada deportiva, un hombre del equipo de Haedo le habría pegado a dos chicos que miraban el partido, lo que derivó en una verdadera batalla campal entre jugadores, hinchas y dirigentes de ambos clubes. De la gresca participaron más de 50 personas, y algunos vecinos del club aseguraron que en las afueras del estadio se escucharon disparos, informó TN.com.ar.

“Qué vergüenza la gente del Berna pegándole a dos chicos, uno 2009 y otro 2013. No se puede más así, ahí lo tienen a su queridísimo y poderoso Berna”, expresó el joven que capturó la pelea en la cancha.

De todos modos, Cristian, quien tiene a sus hijos jugando en el club de Haedo, dijo en el magazine “Nosotros a la mañana” (El Trece) que un menor empezó el revuelo y no un adulto.

“En la zona del buffet había un papá con un nene y el chico que supuestamente fue agredido por un padre se peleó con otro nene en realidad. Pero entró a la cancha y dijo que le había pegado un mayor”, señaló.

“Acusó primero al delegado, después a un técnico, después al otro y también a otro adulto de nuestro equipo. Acusó a cuatro personas diferentes y es totalmente mentira”, agregó el hombre, quien destacó que él no participó de la pelea: “Agarré a mis hijos, me puse a un costado y nos retiramos. Está muy mal lo que pasó, eso no se discute”.

También desligó a la Asociación Vecinal Malvinas Argentinas del conflicto, ya que sólo prestó las instalaciones para que se dispute el juego entre los menores.