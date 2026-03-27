"Veranito" en otoño: sábado con ascenso de la temperatura en Mendoza y buen tiempo

El Servicio Meteorológico pronosticó una máxima de 31°C para mañana en la provincia. Se espera una temperatura más elevada para el domingo.

El pronóstico del tiempo anticipa buen tiempo para este sábado en la provincia.

Mendoza vive días con temperaturas elevadas en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este sábado se indica “tiempo bueno", con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 31°C y la mínima de 16°C. Se espera poca nubosidad en alta montaña.

El pronóstico para este domingo. Los Andes El pronóstico para este sábado en Mendoza. Cómo estará el tiempo este domingo y lunes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un domingo caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, hay alerta por probabilidad de tormentas en el este y sudeste provincial en horas de la tarde. Se espera tiempo inestable en Malargüe. La máxima será de 33°C y la mínima de 17°C