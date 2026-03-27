27 de marzo de 2026 - 20:49

"Veranito" en otoño: sábado con ascenso de la temperatura en Mendoza y buen tiempo

El Servicio Meteorológico pronosticó una máxima de 31°C para mañana en la provincia. Se espera una temperatura más elevada para el domingo.

El pronóstico del tiempo anticipa buen tiempo para este sábado en la provincia.

El pronóstico del tiempo anticipa buen tiempo para este sábado en la provincia.

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Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Mendoza vive días con temperaturas elevadas en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este sábado se indica “tiempo bueno", con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 31°C y la mínima de 16°C. Se espera poca nubosidad en alta montaña.

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El pronóstico para este domingo. Los Andes
El pronóstico para este sábado en Mendoza.

El pronóstico para este sábado en Mendoza.

Cómo estará el tiempo este domingo y lunes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un domingo caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, hay alerta por probabilidad de tormentas en el este y sudeste provincial en horas de la tarde. Se espera tiempo inestable en Malargüe. La máxima será de 33°C y la mínima de 17°C

El lunes subirá aún más la temperatura y se espera nubosidad variable, con vientos leves del sector sur. La máxima será de 35°C y la mínima 18°C, con poca nubosidad en cordillera.

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