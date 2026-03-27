"Veranito" en otoño: sábado con ascenso de la temperatura en Mendoza y buen tiempo

Mendoza vive días con temperaturas elevadas en el comienzo del otoño, con máximas rondando los 30°C. Este sábado se indica “tiempo bueno", con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste. La máxima será de 31°C y la mínima de 16°C. Se espera poca nubosidad en alta montaña.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica un domingo caluroso con nubosidad variable y poco cambio de la temperatura. Además, hay alerta porprobabilidad de tormentas en el este y sudeste provincial en horas de la tarde. Se espera tiempo inestable en Malargüe. La máxima será de 33°C y la mínima de 17°C
El lunes subirá aún más la temperatura y se espera nubosidad variable, con vientos leves del sector sur. La máxima será de 35°C y la mínima 18°C, con poca nubosidad en cordillera.