Vacunas, ingredientes en alimentos y sintonía con Trump: cómo es la reforma sanitaria de Milei

"Un ejemplo claro de esta necesidad es la vacuna contra el Covid-19, aplicada sin grupo de control y bajo condiciones de aprobación excepcionales. Revisar no es negar: es exigir más evidencia, no menos. Este enfoque busca elevar el rigor del proceso y reforzar la confianza pública a partir de datos comprobables, accesibles y verificables", mencionaron desde Salud.

"Al mismo tiempo, se mantienen y fortalecen las campañas de vacunación seguras, como la del sarampión, con eficacia comprobada y consenso internacional", aclararon.

La otra medida anunciada se refiere a "una revisión estructural de los entes nacionales del sistema sanitario" con el objetivo de "ordenar, actualizar y transparentar estructuras y procesos que durante años funcionaron con superposiciones, normas obsoletas y escasa supervisión".

Además, el Ministerio de Salud propondrá discutir el uso de autorizaciones rápidas (fast-track) para medicamentos de altísimo costo, especialmente aquellos destinados a niños y enfermedades poco frecuentes.

Sin ingredientes sintéticos en alimentos ultraprocesados

Una de las reformas ya anticipadas por Los Andes es la de revisar ingredientes en alimentos ultraprocesados, especialmente en aquellos de alcance para los menores de edad.

"El Gobierno nacional inicia una agenda integral para revisar y restringir el uso de aditivos sintéticos potencialmente riesgosos en productos alimentarios, con el objetivo de proteger la salud de la población -especialmente de los niños- y reducir la exposición cotidiana", dijeron desde Salud, en sintonía con una medida ya aplicada por Donald Trump en Estados Unidos

"La iniciativa también cuestiona el rol de ciertos ingredientes utilizados por la industria alimentaria y su posible vínculo con el aumento de enfermedades crónicas. En este nuevo enfoque, Argentina avanza hacia una alimentación más segura y una ciudadanía más libre: comer bien debe ser una elección informada", señalaron desde la Casa Rosada.

Argentina dice adiós a la OMS

También en línea con los EE.UU. de la era Trump, "Argentina reafirma su decisión de retirarse de la Organización Mundial de la Salud (OMS)".

"Hoy la evidencia indica que las recetas de la OMS no funcionan, porque no están basadas en ciencia sino en intereses políticos y estructuras burocráticas que se resisten a revisar sus propios errores. Lejos de corregir el rumbo, la OMS ha optado por ampliar competencias que no le corresponden y condicionar la soberanía sanitaria de los países", dijo el Gobierno nacional.

"Frente a esto, urge que la comunidad internacional repiense el sentido de los organismos supranacionales: si están financiados por todos, deben rendir cuentas, cumplir con los fines para los que fueron creados y no convertirse en plataformas de imposición política por encima de los Estados miembro", cerró.