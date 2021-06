Universidades prevén una vuelta a clases presenciales para el segundo semestre

Las distintas universidades de Mendoza y sus respectivas facultades van organizando estrategias para regresar a la actividad presencial en forma paulatina y escalonada.

“Si algo quedó claro con la pandemia es la imposibilidad de planificar a largo plazo”, explicó a Los Andes la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNCuyo, Claudia García, quien planteó el regreso a la presencialidad para el segundo cuatrimestre de 2021.

El plan anunciado prevé un esquema de retorno progresivo bajo un sistema bimodal que alterne con la virtualidad que impuso la pandemia.

En principio se priorizará a estudiantes de todas las carreras que estén cursando 1° y 2° año teniendo en cuenta, dijo, que fueron los más afectados. “Los de segundo solo cursaron el ingreso de manera presencial, mientras que los de primero, absolutamente nada: sus expectativas de la vida universitaria no las pudieron cumplir, no conocen el campus, la facultad ni a sus propios compañeros”.

Si bien dijo que todas las facultades han realizado prácticas de laboratorio y talleres en forma cuidada, en el caso de Ciencias Políticas y Sociales ya trabaja en un esquema de retorno gradual y progresivo a un sistema de clases con bimodalidad. Esta propuesta, dijo, se enmarca en las instrucciones del rector, Daniel Pizzi, y el posicionamiento para la vuelta a las actividades presenciales que la Universidad Nacional de Cuyo ya aprobó a través del Consejo Superior para la nueva etapa. A su vez, esto es posible en base a los recientes y significativos avances del Plan Nacional y Provincial de Vacunación que permiten esbozar un escenario sanitario menos restrictivo que el que hasta el momento se ha registrado en el país y en la provincia.

“Seguiremos asistiendo a los docentes de todos los años en el desarrollo de sus aulas virtuales del 2º cuatrimestre pero también procuramos recuperar de forma cuidada, con protocolos, más actividades administrativas y académicas”.

Champagnat, Maza y Congreso

Alejandro Giuffrida, rector de la Universidad Champagnat, aclaró que si bien desde Salud y Educación están aprobadas las condiciones para implementar el protocolo de presencialidad “seremos prudentes”. De aquí a las vacaciones de invierno habrá actividades presenciales, no masivas, pero sí aquellas que requieran los docentes”, dijo, para agregar que luego del receso se volverá a la presencialidad con distanciamiento. “En nuestra sede central funciona el colegio Santa María que tiene presencialidad y en el grueso del edificio las instalaciones se adaptan para burbujas, cámaras”. Aclaró: “los docentes universitarios no fueron vacunados, salvo aquellos que pudieron hacerlo por edad o enfermedad preexistente”. De todos modos, dijo, algunas actividades se cumplen, como mesas de consultas y de investigación, clases particulares y ciclos de retorno. Las funciones administrativas y de la biblioteca se desarrollan casi con normalidad en forma presencial. Y agregó: “Iremos paso a paso para no echar por tierra lo trabajado hasta ahora”.

Desde la Universidad de Congreso se informó que fueron presentados y aprobados los protocolos para generar burbujas en presencialidad. “No lo hemos implementado aún debido a que la temporada invernal es un factor de riesgo creciente y generaría preocupación, incertidumbre y estrés en docentes y estudiantes como en 2020, algo que preferimos no trasladarlo al estudiantado”, informó la casa de altos estudios. Se adelantó que se mantendrá al tanto a toda la comunidad para que en el segundo semestre -si las condiciones son las adecuadas-se regrese a un sistema mixto. “Seguramente habrá certezas a fines de julio o principios de agosto”, alertaron las autoridades.

Directivos de la Universidad Maza se reúnen todas las semanas y se analiza el contexto, la situación sanitaria y las normativas provinciales y nacionales. De hecho se ha vuelto a la presencialidad en áreas esenciales, aunque el tema se sigue debatiendo en una comisión creada en marzo de 2020 para tomar las decisiones operativas en cuanto al cursado. Hoy se llevará a cabo un nuevo encuentro para continuar analizando los pasos a seguir en esa casa de estudios.