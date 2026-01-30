30 de enero de 2026 - 15:59

Una tormenta con intensas lluvias, fuertes vientos y caída de granizo azota a Mendoza

Tal como estaba previsto, intensas lluvias se desataron este viernes desde el mediodía en Maipú y Luján de Cuyo y luego se extendieron a distintos departamentos de Mendoza.

Las intensas lluvias anegaron las calles del centro de la Ciudad de Mendoza.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Foto:

Ramiro Gómez - Los Andes
Las intensas lluvias anegaron las calles del centro de la Ciudad de Mendoza.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Las intensas lluvias anegaron las calles del centro de la Ciudad de Mendoza.

Foto:

Marcelo Rolland / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Esta tarde de viernes en Mendoza está marcado por las lluvias con granizo y fuertes ráfagas de viento, tal como había sido alertado en las horas previas.

Lluvias: en enero se duplicó la cantidad histórica en varios departamentos y regiones de Mendoza

Por Ignacio de la Rosa
Alerta vial en Mendoza: corte total en dos rutas provinciales por crecida aluvional y lluvias intensas

Por Redacción Sociedad

Pasado el mediodía el cielo se puso negro y las fuertes lluvias comenzaron en zonas de Maipú y Luján de Cuyo, donde además de los fuertes vientos hubo caída de granizo de tamaño pequeño.

Pasadas las 14 las intensas tormentas se fueron extendiendo por los distintos departamentos de la provincia como Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, donde se registró una gran acumulación de agua.

La gran cantidad de agua que cayó sobre la provincia también provocó la inundación de múltiples acequias, calles y rutas.

Además, los fuertes vientos provocaron las caídas de árboles y ramas en distintas calles, provocando cortes de cables y complicaciones en el tránsito.

Tal es así, que la caída de un árbol en calle Belgrano y Avenida Emilio Civit de Ciudad provocó el corte momentáneo del servicio del Metrotranvía desde las 15:50 aproximadamente.

Lluvias - Acequia inundada
Acequias inundadas tras la gran caída de agua

Las alertas y cómo estará el tiempo en las próximas horas

La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante la tarde de este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.

Según el informe oficial, se prevén abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo, afectando principalmente al Valle de Uco y a todo el sur provincial.

Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

Tormentas - Lluvias - pronóstico

Además, para hoy rige alerta amarillo por probabilidad de tormentas intensas acompañadas de granizo en distintos sectores de la provincia de Mendoza.

De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos podrían afectar la cordillera y precordillera del centro y norte provincial, además de Gran Mendoza y la zona Este, con posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada.

