Una docente mendocina quiere subir una montaña de más de 8 mil metros y ayudarla es muy sencillo

Con un objetivo en mente, la docente Laura Horta solicita ayuda para poder cumplir con su objetivo, alcanzar el Cho Oyu en la emblemática cadena montañosa del Himalaya. Y para lograrlo, necesita reunir 40 mil dólares, una cifra no menor. Y una de las formas de lograrlo es tener más seguidores en sus redes sociales - calcula que necesita unos 10 mil- para poder conseguir, después, sponsors que acompañen su gesta.

“Mi nombre es Laura Horta, soy deportista, corredora de Ultratrail y montañista. Soy mamá de tres hijos y decana de la Facultad de Educación en la Universidad Juan Agustín Maza de Mendoza, cuenta a Los Andes agregando que hace tiempo viene haciendo desafíos que aparentemente resultaron interesantes para muchas mujeres y para el medio, “algo bonito que me honra”, añade.

Continuand, contó que hace un par de años su entrenador le dijo que podía subir una de las 14 montañas de más de 8000 metros que hay en Himalaya, las más altas de la Tierra. “En ese momento no reparé en la magnitud e importancia, lo creí un imposible. Hace un mes y algo más retomé la idea, hijos grandes, físico a punto y el cierre prácticamente de mis carreras de 100 millas. Ahí decidí retomar esto bajo la dirección de Project8000 junto a Sergio Furlan de TeamAventura y acá estamos. Creamos la marca con Fabricio de La Vega de Estudio Picante, creamos redes (porque nunca tuve) y hoy Martin Osso me lleva esa parte y me enseña cómo hacerlo”, dice Laura quien comenta que su usuario en Instagram es @laurahortap8.

Detrás del objetivo

Laura y su equipo deben reunir unos 40 mil dólares. “Vamos hacerlo porque siempre hemos logrado lo que nos proponemos, tenemos buenas amistades, empresas interesadas y la causa es prolija, noble y cierta, no hay nada detrás más que lograr lo que todos creen imposible por la limitación económica. Nosotros pensamos que todo es posible cuando es interesante y Project8000 es la forma en que muchas personas se identificarán con sus grandes cumbres de la vida”.

La docente Laura Horta necesita reunir 40 mil dólares

Su idea es subir en septiembre de 2023 aunque de todas formas igualmente viajará a Nepal invitada a un Trekking al Campo Base del Éverest y allí cerrará contrato con la empresa y los Sherpas que le conducirán a la cumbre del Cho Oyu, montaña denominada “La Diosa Turquesa” de 8201 metros que fue la elegida para su emprendimiento.

“Esta es mi realidad y en adelante, mientras yo entrene de día y de noche, en un gimnasio o en el parque, mientras aprenda técnicas de escalada en hielo y fortalezca mi mente, durante estos próximos meses estaré abocada de lleno a curtirme, a dejarlo todo y no ahorrar nada de voluntad, esfuerzo, sacrificio y pasión, dedicaré mi vida para llegar a esa cumbre, al mismo tiempo que seguiré con mi tarea de Decana y mi rol de madre y educadora”, dice confiada.

Para terminar, asegura que cada mujer que se haya propuesto algo fuerte o se lo vaya a proponer la acompañará y sabe que cada hombre que tiene sueños, estará con ellos. “Esto me moviliza y me hace entrenar muy duro el cuerpo, la mente y el alma.

Quienes quieran contactarse con Laura pueden hacerlo a través de WhatsApp.