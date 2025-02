Un científico de Harvard reveló la clave para encontrar la verdadera felicidad

La felicidad es esa meta que todos buscamos, aunque no siempre de la forma correcta. En la actualidad, en las redes sociales están llenas de personas que aparentan ser felices. Y ese verbo lo dice todo, aparentan. Vidas artificiales, filtros y engaños.

No obstante, ahora aparece una nueva corriente, encabezada por el profesor y divulgador de Harvard , Arthur Brooks, quien es también autor de nueve libros sobre el desarrollo de la felicidad, que propone un enfoque distinto para alcanzar este bienestar.

Brooks, quien fue invitado al programa Col.Lapse de 3cat, ha examinado cuáles son las claves para lograr la felicidad, y el experto sostiene que no se trata de un sentimiento , como muchos piensan comúnmente.

Entonces, si no es un sentimiento, ¿Qué significa ser feliz? "La felicidad, tal como la concebimos los humanos, es una ciencia; una neurociencia y una ciencia social, no un sentimiento. Esta es la equivocación más frecuente entre la población", afirma el científico.

Y agrega: "La felicidad es una mezcla de disfrute, satisfacción y el sentido de la vida, algo mucho más concreto que un sentimiento, que no es más que una emoción momentánea, del aquí y ahora".

Estas son las claves según el experto para encontrar la felicidad

El catedrático de la Universidad de Harvard comenta en el programa mencionado que existen cuatro elementos fundamentales que constituyen la felicidad y que marcan la diferencia entre las personas felices y las que no lo son. El científico menciona la familia, la fe, el trabajo y las amistades.

En primer lugar, la familia "es un pilar básico, algo cósmico, que nos une con las personas que tienen algo que ver con nosotros. Es lo que solemos llamar nuestra gente".

Luego están las creencias, un aspecto verdaderamente trascendental que nos permite "tener una filosofía de vida más grande que nosotros mismos, para no estar mirándonos el ombligo a todas horas". En este contexto entran actividades como disfrutar de la naturaleza, meditar o emocionarnos con la música.

Las amistades representan la tercera clave para una vida feliz. Son relaciones que debemos cuidar y nutrir, ya que "son las relaciones más íntimas de nuestra vida. Somos árboles y la gente con éxito tiende a presentarse llamando la atención de su gran cantidad de hojas, cuando lo más necesario es ocuparse de las raíces.

Felicidad La clave para la felicidad.

Es fundamental cultivar las relaciones". Finalmente, no podemos pasar por alto el ámbito laboral, que implica ofrecer un servicio a los demás y lo que aportamos al mundo en nuestro día a día.

Según el experto, la felicidad está al alcance de todos, solo necesitamos cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en el futuro, en lugar de quedarnos atrapados en el pasado. "Las personas no podemos ser las mismas que éramos hace 20 años", explica. Y agrega: "el verdadero secreto no está en empeñarnos en acumular cosas a nuestra existencia, sino en querer cada vez menos, necesitar menos".

El amor es uno de los pilares principales en la teoría de Brooks, ya que, según él, el amor que has dado y recibido es lo único que te quedará cuando dejes este mundo, y es lo que alimenta la felicidad. "Si no tienes amor, no tienes nada", concluye.