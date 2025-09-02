2 de septiembre de 2025 - 21:15

Un buzo argentino se accidentó en Bahamas: su familia pide ayuda para cubrir gastos del tratamiento

El buzo Juan Cruz Zanaboni sufrió un grave accidente de apnea en Bahamas. Su familia pide ayuda para costear un tratamiento y traslado urgente a Estados Unidos.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El buzo argentino Juan Cruz Zanaboni, oriundo de Temperley, Lomas de Zamora, atraviesa una situación crítica tras sufrir un accidente mientras realizaba una práctica de apnea en las Bahamas. El hecho ocurrió el sábado pasado, cuando, Juan, profesional con más de 12 años de experiencia en el rubro, fue encontrado inconsciente bajo el agua durante un entrenamiento. Desde entonces, permanece internado, intubado y sedado.

Un entrenamiento que terminó en tragedia

Según el relato de su hermana Ximena, el incidente se desarrolló mientras Juan Cruz entrenaba con sus compañeros en una pileta. “Se sumergió, salió a la superficie a tomar aire y se volvió a sumergir. Pero empezó a correr el tiempo y no salía”, explicó. Al notar la demora, lo buscaron y lo encontraron sin conocimiento. “Lo encontraron azul, había tragado mucha agua. Lo llevaron al hospital y desde entonces está intubado”, agregó.

Su pareja, Cecilia Bacella, detalló en un posteo de Instagram que el joven sufrió un paro cardíaco. “Gracias al RCP lograron salvarlo, pero ahora está en estado crítico y necesita un tratamiento avanzado con ECMO para sobrevivir”, escribió.

“Los gastos médicos son enormes y también necesita un traslado sanitario especializado. No podemos hacerlo solos. Por favor, ayúdennos donando y compartiendo esta campaña. Cada aporte nos acerca a salvarle la vida a Juan”, escribió su pareja en redes sociales.

La familia advirtió que el hospital local carece de la infraestructura necesaria para brindarle el tratamiento que requiere, ya que el buzo sufrió una seria afectación pulmonar. “Recién ayer (domingo) pudo entrar a terapia, lo tenían en un rincón intubado porque no tenían lugar”, detalló su hermana.

Por la complejidad del caso, Juan Cruz necesita ser trasladado de urgencia a Miami, donde hospitales de alta complejidad como el Jackson Memorial cuentan con la tecnología para atenderlo. El joven requiere un tratamiento con ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea), un dispositivo que actúa como soporte vital para reemplazar temporalmente las funciones de corazón y pulmones.

Sin embargo, el seguro médico de Juan Cruz, a cargo de las empresas PAX y World Travel Assistance, no cubre los costos que demanda la atención. La familia denuncia que la compañía ha puesto trabas y, hasta el momento, no ha dado una respuesta favorable para autorizar el traslado sanitario.

La colecta para salvarlo

Frente a la urgencia, la familia lanzó una campaña solidaria para reunir el dinero que permita cubrir la derivación y el tratamiento, que rondan entre los 200.000 y 300.000 dólares.

La colecta se canaliza a través de las siguientes cuentas:

  • Para donaciones en pesos argentinos:

    • Alias: Ximenita1981

    • CBU: 0170199540000031687847

    • Titular: María Ximena Zanaboni

    • Banco Francés

  • Para donaciones en dólares (transferencia en Argentina):

    • Alias: GOLFO.FABULA.REVES

    • CBU: 0070090031004007869729

    • Titular: Juliet Zanaboni

  • Para donaciones en dólares (transferencia internacional):

    • Beneficiary name: Juan Cruz Zanaboni

    • Bank: Lead Bank

    • Account number: 219795569917

    • Route number: 101019644

    • Account type: checking

