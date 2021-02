Un arroyo se desbordó por falta de mantención de Hidráulica en Las Mulas

El ruido cabalgante del agua estremeció a los vecinos al atropellar por calle Las Acacias, en uno de los valles de Potrerillos. El arroyo Las Mulas se desbordó y, a la dos de la mañana, arrasó con el parque de la propiedad de Fernando Daneri (de 41 años) e inundó la planta baja de su casa. “El agua llegó con fuerza, por un brazo de la quebrada, y me dio de lleno. El ripio dejó intransitable la calle Alborada, que es el ingreso al pueblo de Las Vegas”, cuenta el guía de montaña y profesor de la escuela de guardaparques. “Los vecinos cuentan que desde 1975 no se había registrado una creciente con tanta magnitud”, agrega.

Según sus palabras “llovió menos de media hora, pero el agua que bajó por el arroyo provenía de la zona de Tupungato. Gracias a Dios estamos todos bien y solo hay que lamentar pérdidas materiales; me enteré que se habían quedado aisladas 10 familias en la zona de La Isla y les hicieron un badén; pero el agua se me vino a mí y los vecinos –hasta las 4.30 de la mañana- me ayudaron a sacar el agua, éramos como 30 personas trabajando sin luz”.

Danieri, cuenta que entre las pertenencias que se llevó la fuerza del agua hay algunos árboles, rosales, un criadero de truchas, herramientas varias y otros implementos que utiliza para el trabajo. Allegados comentan que entre otros emprendimientos, el profesor trabaja en la poda de árboles.

“Desde hace un año que estoy realizado distintos reclamos a la dirección de hidráulica para que realicen las obras necesarias para que no ocurriera lo que lamentablemente sucedió; y mucho más después de la creciente de la última Navidad. Presente un pedido en la ventanilla única y tengo un número de expediente”, comenta con tono de amargura el empresario de aventura. “Hace 20 años que me vine a vivir a Las Vegas, porque soy del centro, y he visto como después de los incendios en la montaña las crecidas de los últimos dos años son más peligrosas”.

“Yo no he construido en un terreno inapropiado y el eje del arroyo está apartado de mi casa. El agua se llevó muchos años de trabajo, lo que uno había juntado con esfuerzo, por la falta de obras de hidráulica para que el agua no se subiera a la calle. Vi venir la ola, le advertí a quienes tienen la responsabilidad y nadie hizo nada”, concluyó Fernando Daneri.