7 de abril de 2026 - 21:46

Ulpiano Suarez se consolida entre los 5 intendentes con mejor imagen del país

El jefe comunal de la Ciudad de Mendoza, con el puesto número 4 del ranking nacional, vuelve a posicionarse entre los dirigentes locales mejor valorados del país, según el informe de abril de la consultora CB.

ulpiano suarez
Los Andes | Redacción
Por Redacción

El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, se ubica en el cuarto lugar del ranking federal de intendentes con mejor imagen positiva, de acuerdo con el relevamiento correspondiente a abril de 2026 elaborado por la consultora CB. En esta medición, el mandatario capitalino alcanzó una valoración positiva de 58%, consolidándose nuevamente dentro del grupo de los cinco dirigentes municipales con mayor nivel de aprobación a nivel nacional.

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El informe, que releva de manera mensual la percepción de los vecinos sobre la gestión de intendentes de las principales ciudades del país, ratifica la consistencia del posicionamiento de Suarez en los primeros puestos del ranking, en un contexto político y económico de alta exigencia para las administraciones locales.

En términos comparativos, el jefe comunal mendocino registra una variación de 0,1% respecto de la medición anterior, en base a 545 casos relevados entre el 1 y el 4 de abril, manteniéndose dentro del núcleo de intendentes con mejor diferencial de imagen del país.

Este desempeño se inscribe en una tendencia sostenida de reconocimiento a la gestión de la Ciudad de Mendoza, que en los últimos años ha logrado posicionarse de manera recurrente entre las más valoradas del país en distintos indicadores de opinión pública.

Asimismo, el ranking ubica en los primeros lugares a Jorge Jofré (Formosa), Leonardo Stelatto (Posadas) y Gustavo Sastre (Puerto Madryn), configurando un escenario en el que los liderazgos locales con fuerte anclaje territorial y gestión visible continúan captando los mayores niveles de aprobación ciudadana.

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