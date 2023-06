UCA: Mendoza está en el puesto 13 según el ingreso que generan los que trabajan en el hogar

Los ingresos individuales laborales por hogar, los hogares urbanos de Mendoza se ubican en el puesto 13 del ranking, y los del Total urbano nacional en el número 8. Si analizamos los extremos, los hogares urbanos Tierra del Fuego y CABA continúan como los mejores comportados, en tanto que los de Formosa y el Chaco continúan como los peores comportados del ranking. La media de los ingresos individuales laborales por hogar es de $95.850 para los hogares urbanos de Mendoza y de $109.481 para los del Total nacional. Para CABA alcanzan los $167.766, así lo indica el informe Desigualdades provincias en la distribución de ingresos. Provincia de Mendoza, resto de las provincias y total urbano nacional.

También se advierte que los ingresos totales familiares de los hogares urbanos de la provincia de Mendoza se posicionan con el lugar 13 del ranking, por debajo de los del Total urbano nacional que se ubica en el puesto 8. Si analizamos los extremos, los hogares urbanos de las provincias de Tierra del Fuego y CABA se encuentran en el puesto 1 y 2, en tanto que los de Formosa y el Chaco tienen los últimos puestos del ranking.

Pobreza Argentina Venta de Carton Cartoneros de Barrio Once Recicladores Foto Federico Lopez Claro

El estudio en su conclusión indica: “La medición de las privaciones económicas a través del ingreso monetario es una de las alternativas de mayor difusión para examinar el bienestar de una sociedad. Es sabido que, en las economías modernas mercantilizadas, el ingreso monetario es el principal recurso para acceder a bienes y servicios para el bienestar. En términos generales la población y hogares urbanos de Mendoza se ubican en el sector medio (o franja media) del ranking respecto a la distribución de ingresos, con valores levemente por debajo del Total urbano nacional. Por lo tanto, al comparar los ingresos de Mendoza con aquellos que se posicionan en la cúspide del ranking, o comparándolos con los de CABA (que por lo general se encuentra en las primeras posiciones), se puede observar una amplia distancia entre ambos”.

Cuando observamos que el ingreso individual no laboral para los hogares urbanos de Mendoza se encuentra en el puesto 6 del ranking, mientras que los hogares del Total urbano nacional ocupan el número 15. Los hogares urbanos de las provincias de Chubut y La Pampa son quienes tienen mayores ingresos no laborales, en tanto los hogares de La Rioja y San Luis son los que menos ingresos tienen en este indicador. La media de los ingresos individuales no laborales es de $42.768 para los hogares urbanos de Mendoza y de $37.767 para los del Total nacional.

Cosechadores trabajando en pandemia.

Si nos referimos a los ingresos de la ocupación principal, los hogares urbanos de Mendoza se sitúan en el lugar 14, por debajo del Total urbano nacional que se ubica en el puesto 9 del ranking. Los hogares de Tierra del Fuego y CABA son los mejores posicionados , mientras que los de Formosa y Chaco son los peores ubicados en el ranking. La media de los ingresos de la ocupación principal de los hogares urbanos de la provincia de Mendoza es de $80.968, para los hogares del Total urbano alcanza los $95.305, mientras que para CABA ronda los $141.818.

En Mendoza el tamaño promedio de los hogares urbanos es de 3,11 personas, ocupando el puesto 11 del ranking. Mientras que en el Total nacional los hogares en promedio tienen un tamaño de 2,95 personas, posicionándose en el lugar 16 del ranking. CABA posee los hogares urbanos mas pequeños en tamaño, y Salta y Jujuy los hogares más numerosos.

Uno de cada cuatro hogares es pobre en Mendoza

La media de las personas con ingresos individuales por hogar en Mendoza es de 1,98 personas, ocupando el lugar 10 del ranking. En tanto que en el Total nacional es de 1,83 personas, posicionándose en el puesto 13. Si analizamos los extremos, Jujuy y Tucumán son las provincias con más personas con ingresos individuales por hogar, mientras que los hogares de Río Negro y Tierra del Fuego son los que tienen menos personas con estos ingresos.

Si observamos la media de las personas con ingresos de la ocupación principal por hogar en Mendoza es de 1,32 personas, ubicándose en el lugar 9 del ranking. Mientras que en el Total nacional es de 1,25 personas, ocupando el puesto 13. Las provincias con mayor cantidad de personas con ingresos de la ocupación principal son La Rioja y Jujuy, en tanto Río Negro y Formosa son las provincias que tienen menos personas por hogar con estos ingresos.

Población urbana

El informe indica que en el tercer trimestre del año 2022, la población urbana de la provincia de Mendoza se posiciona en el lugar 14 del ranking respecto al ingreso per cápita familiar, con una media inferior a la de la población del Total nacional urbano que ocupa el número 10. Si analizamos la población urbana del resto de las provincias, CABA y Tierra del Fuego son los que muestran un mejor desempeño con el puesto número 1 y 2, mientras que Formosa y el Chaco se encuentran en el puesto 24 y 25.

Por su parte, la media de los ingresos totales individuales es de $70.167 para la población urbana de Mendoza y de $80.435 para la del Total nacional, ambos ingresos son inferiores si tenemos en cuenta que en CABA alcanzan los $130.675. La población urbana de Mendoza ocupa el puesto 14 del ranking para este indicador, encontrándose por debajo de la población del Total nacional urbano que ocupa el número 9. Las poblaciones de CABA y Tierra del Fuego son quienes mayores ingresos totales individuales obtuvieron en el tercer trimestre de 2022, mientras que el Chaco y Formosa obtuvieron los menores ingresos.

Tierra del Fuego lidera el ranking de empleo formal privado

En cuanto a los ingresos individuales laborales provenientes de la ocupación principal, la ocupación secundaria y de otras ocupaciones que pudieran haber generado ingresos, la población urbana de Mendoza ocupa el lugar 15 del ranking y la del Total urbano nacional el número 10. Los extremos de las provincias mejor y peor comportadas en este indicador son las mismas que para los ingresos totales individuales. La media de los ingresos individuales laborales es de $48.540 para la población urbana de Mendoza y de $59.805 para la del Total nacional, mientras que en CABA alcanzan los $130.675.

Para los ingresos individuales no laborales provenientes de jubilaciones/pensiones, subsidios, etc, la población urbana de Mendoza ocupa el lugar 11 del ranking y la del Total urbano nacional el número 13. Las poblaciones urbanas de Chubut y La Pampa son quienes tienen mayores ingresos no laborales, en tanto las de La Rioja y San Luis son las que menos ingresos tienen. La media de los ingresos individuales no laborales es de $21.658 para la población urbana de Mendoza y de $20.631 para la del Total nacional.

La brecha entre los ingresos de los varones y mujeres es del 25% para la población urbana de Mendoza, donde se sitúa en la posición 9 del ranking, levemente por debajo de la del Total nacional que se ubica en el número 7 con una brecha del 26%. En este caso, los extremos están dados por las poblaciones urbanas de las provincias de Santa Cruz y Chubut como los aglomerados con una mayor brecha de desigualdad entre hombres y mujeres, y las de La Rioja y Santiago del Estero como los aglomerado con menor brecha.

Trabajadores de la construcción instalan el techo de un edificio en Manhattan el 11 de abril de 2023 en Nueva York. (Foto AP/Bebeto Matthews, archivo)

Si observamos la media de los ingresos de la ocupación principal (ya sea asalariada o independiente) de la población urbana Mendoza es de $61.520, ubicándola en le puesto 16 del ranking. En tanto la población del Total urbano nacional posee el puesto 9 con una media de $76.375. Para este indicador las provincias con mejor desempeño son Tierra del Fuego y CABA con el puesto 1 y 2, y La Rioja y Santiago del Estero fueron quienes tuvieron un menor desempeño con el lugar 24 y 25 del ranking. Para la población urbana de CABA, la media de los ingresos fue de $119.168.

La población urbana de Mendoza se sitúa en la categoría 18 para los ingresos de los asalariados con descuentos jubilatorios, manteniéndose por debajo de la del Total nacional urbano, que se ubica en el lugar 9 del ranking. Las poblaciones de Tierra del Fuego y CABA son quienes mayores ingresos de los trabajadores dependientes con descuentos jubilatorios poseen, en tanto las poblaciones de La Rioja y Santiago del Estero son las que menos ingresos tienen para este indicador.

Respecto a los asalariados sin descuentos jubilatorios, cuya falta indica una forma de precariedad laboral en el puesto de trabajo, la población urbana de Mendoza se ubica en la categoría 13, similar a la del Total nacional urbano que se posiciona en el lugar 10. Las poblaciones de CABA Y Tierra del Fuego son quienes tienen el puesto 24 y 25 del ranking, mientras que Corrientes y Santiago del Estero se ubican en el puesto 1 y 2.

Obras Construyen un puente sobre el zanjón Frías que unirá la rotonda de San Francisco de Asís y bulevar en Godoy Cruz. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

También se observa la brecha entre los ingresos de los asalariados que tienen y los que no tienen descuentos jubilatorios. La población urbana de Mendoza se encuentra en la posición 22 del ranking con una brecha del 51%, mientras que el Total urbano nacional posee una brecha del 57% con el lugar número 15. La población urbana de Tierra del Fuego es el aglomerado con una menor brecha de desigualdad, en tanto la de Corrientes tiene la mayor brecha.

La tasa de ocupación asalariada que muestra la situación de los trabajadores que se desempeñan bajo las condiciones fijadas por un empleador es del 74% para la población urbana de Mendoza, donde ocupa el lugar 11 del ranking, posicionándose por arriba de la del Total nacional urbano que ocupa el puesto 20 con una tasa del 70%. El puesto número 1 lo tiene la población urbana de la provincia de Tierra del Fuego, y el 25 la de Santiago del Estero.

También se observa la Tasa de no afiliación a la seguridad social, donde la población urbana de Mendoza posee un 41% de asalariados que no tienen descuentos jubilatorios y se encuentran en precariedad laboral, con el lugar 11 del ranking, por encima de la del Total nacional urbano que posee el lugar 15 con una tasa del 38%. La población urbana de la provincia de Salta es quien mayor tasa de falta de seguridad social posee, mientras que la población de Tierra del Fuego tiene la menor tasa de no afiliación a la seguridad social