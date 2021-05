Turismo: Mendoza se enfrenta a una incierta temporada de invierno por las restricciones

La temporada invernal está a la vuelta de la esquina. Desde el sector turístico reconocen que en la “normalidad” para esta fecha las plazas estarían casi colmadas y los operadores trabajando a gran ritmo. Pero hoy la realidad es otra, y más allá de las consultas, lo que reina es la incertidumbre.

Arturo González, de la cámara de turismo de Mendoza, aseguró que “la mano no viene”, en referencia al prácticamente nulo movimiento que se espera para esos días. “Para esta época en 2019 normalmente ya notabas un nivel de consulta y reservas importante. Este año no hay ni consultas ni reservas. Estimamos que es parte de la misma incertidumbre que hay por la situación sanitaria y de no saber si te encierran. Pero hasta el momento es muy poco y nada de reservas”, aseguró agregando que de todas maneras se debe mantener la expectativa porque quedarse quietos es lo último que debe ocurrir.

Muchas consultas

Desde las páginas dedicadas a la reserva y compra de pasajes se emitieron comunicados informando que Mendoza es uno de los destinos más buscados. “Pero una cosa es que te metas a navegar y te detengas en Mendoza o quieras informarte para volver y otra cosa es poner el ‘enter’ para comprar”, dijo González.

Por ejemplo, desde Despegar.com dijeron que en cuanto a las búsquedas para la temporada de invierno, los destinos locales fueron y seguirán siendo los más elegidos por los argentinos y las estrellas de la reactivación de la industria del turismo. Bariloche y Ushuaia son los más buscados, seguidos por Buenos Aires, Mendoza, Córdoba e Iguazú”.

En tanto, desde Booking.com se realizó un relevamiento para saber cuáles fueron los destinos más buscados por los argentinos durante abril para viajes en julio y agosto 2021. Allí fue la provincia de Mendoza la se encuentra en el segundo lugar del ranking. Aunque aclararon que estos datos no se refieren a reservas sino a búsquedas en la plataforma. Así en esta plataforma los destinos más buscados por los argentinos durante abril, para viajes en julio y agosto 2021, fueron San Carlos de Bariloche, Mendoza, San Martín de los Andes, Miami y Salta.

Expectativas del gobierno

Por otra parte, desde el ministerio de Turismo informaron que se prorrogó el programa “Sale Finde” que ya fue implementado a nivel provincial, en el inicio de 2021. Recordemos que el mismo propone una serie de programas en todo el territorio de Mendoza, con una gran variedad de servicios en cuanto a categorías y actividades, a 50% de su valor. Además, se extendió a las provincias vecinas de La Rioja, San Luis, La Pampa y Neuquén, con el fin de captar mercados de cercanía y tentar a nuevos visitantes.

Para esto, la Provincia, en acuerdo con las instituciones del sector, lanzó una campaña de promoción que estará vigente hasta el 30 del próximo mes. En tanto, desde Turismo también informaron que se está trabajando en toda la provincia con controles de protocolos de cara a la temporada invernal.

Penitentes abriría durante 6 meses

Como se dijo, todo depende de la situación epidemiológica, pero el centro de ski Los Penitentes se apresta para volver a abrir de cara a este próximo invierno.

Según informaron desde el gobierno una sola empresa se presentó a la licitación para administrar el lugar durante 6 meses. Luego de la apertura de sobres, se está analizando la propuesta y además se trabaja en una alternativa a largo plazo.

Recordemos con respecto a esto que el año pasado el gobierno realizó la expropiación de 42 hectáreas para poder reabrir el centro invernal. Estas hectáreas expropiadas son el ingreso al lugar, que se complementan con las otras 1.037 que estaban en concesión y no se renovaron por lo que la próxima administración tendrá el manejo de la totalidad del espacio de montaña.