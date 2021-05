Tunuyán: denuncian que un hombre atacó a machetazos a una perra solo por ser de raza peligrosa

Un nuevo hecho de violencia animal ocurrió en Vista Flores, Tunuyán. Un hombre atacó a machetazos a una perra por tratarse de una Pitbull, considerada una raza peligrosa.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana, cuando una mujer denunció que su vecino ingresó a su propiedad y atacó a su perra por creerla peligrosa y agresiva. Pilar, la dueña del animal, además relató en redes que, el sujeto entró a su vivienda -ya que son vecinos- y con el mismo machete en la mano la increpó por lo sucedido entre los animales, informó Diario Ndi.

“Ella es Kala, nuestra perra es de raza pitbull. Anoche salió hasta la vereda de mi casa y la persona que vive en la vivienda de al lado la agarro con un machete porque se agarró con uno de los 10 perros que tienen en su casa y son más peligrosos que mi perra. Con un machete la agarro, no le basto con eso que ingreso a mi domicilio con el machete y me amenazó con que me la iba a matar sino la ataba”, narra la mujer en una parte de la publicación.

Perra Kala Facebook

Posteriormente remarcó el temperamento de perra Kala: “cualquier persona que la conoce sabe lo que es, gracias a Dios nunca tuvimos problemas con nadie, se crío con mis hijas con los vecinos. Hicimos la denuncia correspondiente ahora está todo por la Justicia. El veterinario que la atendió esta tarde la tuvo que cocer por todos lados, parte del lomo y pata, hay que esperar cómo evoluciona, pero por suerte está fuera de peligro. Así la dejo el animal, Maxi Gómez, que agarro a nuestra perra” finalizó.

Perra Kala Facebook

Se realizó la pertinente denuncia por amenaza de muerte que el hombre consumó sobre la mujer al momento de entrar de forma deliberada a la propiedad. En cuanto al can, se encuentra recuperándose.