Tras pagar todas sus deudas, una compañía aérea argentina salió de la quiebra y evalúa volver a operar

La compañía Avian Líneas Aéreas logró levantar el proceso de quiebra que pesaba sobre ella desde hace varios años, luego de cancelar la totalidad de sus deudas verificadas. La resolución fue emitida por el Juzgado Comercial N°26 el pasado 20 de noviembre y habilita a la empresa a retomar su actividad, hoy completamente suspendida.

El principal accionista, Germán Efromovich, confirmó que iniciará gestiones para reactivar la aerolínea , conocida en el mercado local por operar bajo la marca Avianca Argentina . Su primer objetivo será recuperar las dos aeronaves ATR que permanecen en un hangar del Aeroparque Jorge Newbery, para lo cual avanzará en negociaciones con los Lessor propietarios de los aviones.

Efromovich sostuvo que el resultado se alcanzó gracias al aporte de los accionistas y criticó duramente el proceso judicial previo. Afirmó que la quiebra pudo levantarse “pese a lo que hicieron el síndico corrupto y el abogado que teníamos” .

Además celebró que el juez Fernando Martín Pennacca entendiera que estaban dadas las condiciones para finalizar el expediente, con fondos suficientes para cubrir el pasivo y también los reclamos contingentes.

La historia de Avian en Argentina fue corta y atravesada por polémicas. La empresa tuvo su origen en Macair Jet, propiedad del Grupo Macri , dedicada al taxi aéreo y vuelos ejecutivos.

En 2016, esa firma fue adquirida por Efromovich a través de Synergy Aerospace, lo que dio impulso al proyecto de Avianca Argentina, centrado en rutas regionales con aviones turbohélice ATR 72-600 y, más adelante, un Airbus A320. El traspaso generó controversias judiciales por la vinculación entre el comprador y el entorno del entonces presidente Mauricio Macri, además de investigaciones por presuntas condonaciones de deuda vinculadas a Macair Jet.

Avianca Argentina comenzó a operar a fines de 2017, con el vuelo Buenos Aires–Rosario, y luego sumó frecuencias a Mar del Plata, Reconquista y Santa Fe. Sin embargo, la fuerte devaluación de 2018 y la demora en la puesta en marcha —que sus directivos estimaron en una pérdida de unos 15 millones de dólares antes del primer pasaje vendido— complicaron la viabilidad del proyecto.

En 2019, la compañía redujo drásticamente su operación y el 7 de junio suspendió todos sus vuelos. Luego ingresó en Concurso Preventivo, que derivó más tarde en la declaración de quiebra, ahora finalmente revertida.

Ahora Efromovich adelantó que buscará dialogar con las autoridades del actual Gobierno para evaluar si existe interés en el retorno de la aerolínea al mercado doméstico.