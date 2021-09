Tiene cáncer, su marido está desocupado y quedaron en la calle con sus tres hijos: necesitan ayuda

A veces cuesta detenerse y mirar hacia los costados, sin embargo, la solidaridad hoy llama a todos los mendocinos para poder ayudar a la familia Maureira. Johana, su marido y sus pequeños tres hijos fueron desalojados de su vivienda y hoy se encuentran en una situación crítica.

Johana es sin duda una mujer luchadora, pero la vida la ha golpeado y muy fuerte. Hace tres años, le diagnosticaron cáncer de mama. La quimioterapia no fue suficiente y su cáncer se expandió hasta sus huesos, hoy continúa con su tratamiento, pero su enfermedad sigue creciendo. Sin bajar los brazos, su familia la ayuda en todo lo que puede, incluso su marido José Luis, decidió renunciar a su trabajo en una empresa constructora, para poder hacerse cargo de su mujer y de sus pequeños hijos.

Todos vivían en una humilde vivienda ubicada en un terreno del Barrio Espejo de Las Heras pero hace una semana lo peor estaba por llamar a su puerta. Los dueños del lugar habían vendido el terreno y José Luis, Johana y sus tres hijos quedaron en la calle. Desde el municipio atendieron su solicitud pero no pudieron darle más que una bolsa de mercadería, según relató la mujer a este medio.

En ese momento el mundo se les vino abajo, sin recursos, sin familiares que puedan ayudarlos y sin trabajo, la familia Maureira quedó en la calle. Una amiga de Johana pudo recibir a la mujer que por su enfermedad necesita de un espacio adecuado para poder seguir con su tratamiento, sin embargo su marido y sus tres hijos quedaron a la deriva, igual que sus pocas pertenencias.

Johana Maureira

Hoy José Luis se encuentra a cargo de sus hijos pero no tiene donde dormir “yo no quiero que me regalen nada, sólo pido un poco de ayuda para poder criar a mis hijos y cuidar de mi esposa. Mi esposa está destruida y nadie nos escucha... necesitamos que alguien nos escuche”, dijo José.

“Estamos subsistiendo gracias a la ayuda de la gente, desamparados, esto nos ha superado y necesitamos la ayuda de alguien”, relató José entre lágrimas.