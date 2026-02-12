Tiene 18 años, rompió el silencio sobre una adicción tabú en las escuelas y hoy impulsa un cambio nacional

Paz Juárez, una estudiante cordobesa de 18 años, decidió que el silencio institucional no era la respuesta ante la adicción a la pornografía en adolescentes. Mediante el diálogo, logró que las escuelas de su provincia traten este tema tabú, transformando espacios tradicionales en herramientas vitales de salud mental que ya generan impacto nacional.

La historia de Paz Juárez no es la de una estudiante común; es la crónica de una joven marcada por la política, la disidencia y lo que ella misma denomina como una "incomodidad fértil" . Criada en un hogar cordobés dividido por dos ideologías opuestas, cada comida familiar se convertía en una asamblea involuntaria. Esa experiencia temprana le enseñó que la democracia no requiere de acuerdos constantes, sino de la voluntad inquebrantable de mantenerse en la conversación, incluso cuando el tema resulta difícil.

Esta capacidad para habitar la contradicción fue la que le permitió observar una urgencia en su entorno escolar que los adultos solían esquivar . A sus 18 años, Paz decidió que era el momento de tensionar lo que parecía dado y proponer una nueva forma de abordar los consumos problemáticos digitales.

Para lograr este cambio, Paz utilizó y potenció el ciclo de charlas denominado "Educarte" , que ya se implementaba en su institución. Lejos de seguir los lineamientos tradicionales de formación profesional, decidió resignificar este espacio para centrarlo exclusivamente en la salud mental. Su objetivo fue claro: permitir que los estudiantes tomaran la palabra para hablar sobre la adicción a la pornografía.

El éxito de esta propuesta reside en el cambio de emisor. Según Paz, cuando son los jóvenes quienes hablan entre sí, el mensaje llega de una manera mucho más poderosa y efectiva. Esta metodología permitió que un tema que hasta entonces era considerado un tabú absoluto en el ámbito educativo provincial, comenzara a trabajarse de forma abierta y directa. Al colocar la salud como eje transversal, el diálogo dejó de ser punitivo para convertirse en preventivo y sanador.

El impacto nacional del Proyecto Altavoz

Paz Juárez entiende que la problemática detectada en Córdoba se replica en cada provincia del país. Por este motivo, creó el "Proyecto Altavoz", identificado en redes sociales como @programaltavoz. Esta iniciativa busca llevar la experiencia de los diálogos escolares y la prevención de adicciones digitales a más regiones de la Argentina.

Gracias al impacto social de su labor, Paz fue seleccionada en 2025 como una de las 24 integrantes de "Tribu 24". Este programa, impulsado por Ashoka Cono Sur, reúne a jóvenes que lideran iniciativas de cambio social con un fuerte enfoque en la salud. Esta validación internacional confirma que su método es una respuesta real a una crisis que afecta a toda una generación.

Para Paz, es fundamental que la sociedad deje de nombrar a los jóvenes como una "generación extraviada". Ella afirma que han aprendido a habitar las crisis y están creando nuevas formas de participación. Lo que a menudo incomoda de su generación es, para ella, lo más urgente que el mundo adulto necesita escuchar para transformar el sistema educativo.