Tercera ola: qué restricciones y obligaciones siguen vigentes en Mendoza

Las últimas semanas se han visto marcadas en Mendoza –y en todo el país- por un repunte de casos positivos de coronavirus. Algunas conductas y comportamientos sociales, como por ejemplo reuniones grupales con un relajamiento en los cuidados y medidas preventivas, han incidido en esta realidad. Como complemento a esto, se suma la irrupción en escena de la variante Ómicron, que a priori se muestra como más contagiosa, aunque sin consecuencias graves en los contagiados (esto es en el caso de aquellas personas que ya han sido vacunadas).

Mientras a nivel nacional las distintas provincias y jurisdicciones analizan la posibilidad de sumar nuevas restricciones –o no-, en Mendoza el gobernador Rodolfo Suarez ha decidido no retomar cierres o restricciones. No obstante, vía Twitter, el mandatario volvió a convocar a los mendocinos a “apelar a la responsabilidad individual y colectiva” para evitar la propagación de la tercera ola y “respetar los protocolos que aún permanecen vigentes”.

El alcohol en gel, la higiene y el distanciamiento social son las principales recomendaciones que se mantienen, junto con el uso del tapabocas.

“El uso del barbijo, el distanciamiento social y las medidas de higiene, son indispensables en estos momentos. Si presentás síntomas es necesario que te aísles”, destacó Suarez.

Qué se puede hacer y qué no en Mendoza

Tapabocas obligatorio en espacios abiertos y cerrados

Mendoza es una de las provincias en la que el uso del tapabocas se mantiene como obligatorio, no solo en espacios cerrados, sino también en espacios abiertos.

A partir del 1 de octubre, entró en vigencia en todo el país la recomendación que hizo la Nación para que el uso de esta mascarilla no sea obligatoria al aire libre. Sin embargo, al tratarse de una recomendación, es cada provincia la que tiene la palabra final. Y Mendoza no adhirió a esta flexibilización que recomendó la Nación y que implementaron algunas jurisdicciones, como por ejemplo la Provincia de Buenos Aires.

El uso del tapabocas sigue siendo obligatorio en espacios abiertos y cerrados en Mendoza. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

De esta manera, en la provincia sigue siendo obligatorio el uso de tapabocas, tanto en espacios cerrados como al aire libre. En ese sentido, el uso correcto del tapabocas establece que cubra la nariz y la boca –hasta por debajo del mentón-.

No más de 5.000 personas en actividades abiertas o cerradas

La normativa más reciente que rige en Mendoza referida a las recomendaciones, restricciones y autorizaciones en el contexto de pandemia es el decreto 1.428, con fecha del 17 de septiembre. Lo más importante que establece esta modificación es que fija la cantidad de personas autorizadas en actividades en espacios cerrados (70% de la capacidad real del lugar, con un tope de hasta 5.000 personas). Y destaca que estos lugares deben garantizar la ventilación adecuada y correspondiente.

Las actividades en espacios cerrados y al aire libre no puede superar la capacidad de 5.000 personas.

En cuanto a las actividades al aire libre, también se autoriza un aforo máximo de 5.000 personas.

Hoteles y gastronomía, con capacidad normal

Luego de que en el momento más duro de la pandemia se haya fijado una capacidad máxima que no pudiese superar 50% de la normal en locales gastronómicos y de alojamiento, a partir del 17 de septiembre se retomó al funcionamiento “bajo la misma modalidad de pre pandemia” en estos rubros.

En todos estos rubros sigue siendo obligatorio el cumplimiento de los protocolos y recomendaciones de higiene y seguridad, entre los que se destacan la presencia de dispensers de alcohol en gel, el distanciamiento social, el uso de tapabocas cuando no se esté comiendo o para movilizarse en el interior (como por ejemplo, ir al baño) y la ventilación cruzada.

En los restaurantes y alojamientos se retomó el funcionamiento de la normalidad pre pandemia. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

Sin controles de temperatura

Otro cambio que estableció el decreto 1.428 fue la decisión de eliminar los controles –hasta mediados de septiembre, obligatorios- de temperatura corporal para ingresar a distintos edificios públicos y privados.

Así las cosas, los guardias de seguridad con termómetros digitales para tomar la temperatura a cualquier persona que quisiera acceder desaparecieron de las exigencias. No obstante, los dispensadores de alcohol en gel se mantienen en los accesos (eso sigue siendo obligatorio, así como también la presencia de estos en distintos rincones de cada espacio).

La toma de temperatura en los ingresos a edificios públicos o privados con alta concurrencia ya no es obligatoria.

Sin horario límite para circular en la vía pública

El 6 de julio de este año, en sintonía con los días más fríos en Mendoza –y que suelen traer aparejadas conductas sociales desaconsejadas en medio de la pandemia- se fijó una alerta sanitaria que impedía la circulación de cualquier persona por la vía pública entre las 0:30 y las 5:30.

Esta medida quedó sin efecto el 10 de agosto de este año, con el decreto 1.116. Y se mantiene actualmente, ya que en los decretos posteriores ni siquiera se analizó la posibilidad de volver a fijar una restricción horaria para circular en la calle.

En los momentos de picos de contagio se fijó una restricción para la circulación en la calle entre las 0:30 y las 5:30, pero se eliminó en agosto. Foto: José Gutierrez / Los Andes.

Sin terminación de documentos

En el mismo decreto del 6 de julio, firmado por Suarez, se dejó sin efecto otra restricción que se había aplicado hasta entonces y dio mucho que hablar. Se trata de la atención en comercios y circulación por la vía pública según la terminación del número de documento de identidad.

Durante varios meses las compras se podían hacer según la terminación del número de DNI. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

Hace 5 meses que la medida de exigir coincidencia de DNI con las actividades al aire libre no se aplica y tampoco es algo que el Ejecutivo provincial piense retomar por el momento.

Sin restricciones para reuniones sociales o familiares

Hasta mediados de año, las reuniones sociales y familiares estaban limitadas y hasta prohibidas en Mendoza (sobre todo en los meses de picos de contagios). Sin embargo, a partir del mismo decreto 862 (que entró en vigencia el 6 de julio) se autorizaron las reuniones de hasta un máximo de 10 personas.

Si bien actualmente no hay una limitación específica para reuniones sociales y familiares, la recomendación –y en la que se hizo hincapié para celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo- es que se procure una distancia sensata entre las personas, además de que se hagan al aire libre.