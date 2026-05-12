Vecinos de la zona alertaron por la expulsión de gases bajo una tapa de cloaca. Desde Bomberos Voluntarios aseguraron que trabajaron en el lugar pero descartaron un operativo de emergencia.

Susto en Ciudad por una "inminente" explosión de gas en una cloaca

Este martes, se produjo un corte total en la calle Hipólito Yrigoyen y Av. España, en el límite de Ciudad y Godoy Cruz, debido a una fuga de gas. Según reportaron, el gas salía con tanta intensidad que provocó que la tapa de la cloaca vibrara y se levantara de su lugar.

Según trascendió, equipo de Bomberos trabajó en el lugar y se espera la confirmación de Aguas Mendocinas para determinar de qué tipo de gas se trata. Por su lado, desde la empresa Ecogas descartaron que se tratara de gas licuado.

Embed URGENTE

Corte total en calle Yrigoyen y España, en el límite de Ciudad y Godoy Cruz. Se debe a una fuga de gases que hacen vibrar una tapa. Bomberos trabaja en el lugar y esperan por @AguasMendocinas para determinar de que gas se trata. Ecogas ya descartó gas licuado.

Sería… pic.twitter.com/1nJnNT0YiT — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) May 12, 2026