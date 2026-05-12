Susto en Ciudad por una "inminente" explosión de gas en una cloaca

Este martes, se produjo un corte total en la calle Hipólito Yrigoyen y Av. España, en el límite de Ciudad y Godoy Cruz, debido a una fuga de gas. Según reportaron, el gas salía con tanta intensidad que provocó que la tapa de la cloaca vibrara y se levantara de su lugar.
Según trascendió, equipo de Bomberos trabajó en el lugar y se espera la confirmación de Aguas Mendocinas para determinar de qué tipo de gas se trata. Por su lado, desde la empresa Ecogas descartaron que se tratara de gas licuado.
En tanto, desde Bomberos Voluntarios indicaron a Los Andes que no fue necesario desplegar un operativo de emergencia. Sin embargo. La tapa fue levantada y se cortó media calzada por trabajos en la zona.