Sube la temperatura tras una jornada fresca en Mendoza: el pronóstico para este sábado

Luego de un viernes nublado y fresco, el pronóstico del tiempo anticipa un fin de semana agradable en la provincia.

Para este sábado 18 de octubre, está pronosticada una jornada algo nublada con leve ascenso de la temperatura en Mendoza, según indicó la Dirección de Contingencias Climáticas.

Tras un viernes nublado y con viento fresco, para este sábado está prevista una mejora en el tiempo. El pronóstico del tiempo indica que la máxima alcanzará los 27°C y la mínima será de 13°C.

Mientras que en la cordillera está prevista una jornada parcialmente nublada. El Paso Cristo Redentor continúa habilitado durante las 24 horas en ambos sentidos para todo tipo de vehículos.

Pronóstico extendido en Mendoza Para el domingo del Día de la Madre, está prevista una jornada algo nublada con ascenso de la temperatura y tormentas en el sur provincial. La máxima será de 30°C y la mínima de 14°C.