SN Challenge, los youtubers españoles del momento pasean por Mendoza y están “enamorados” de nuestros vinos

Apenas pusieron pie en la Tierra del Sol y del Buen Vino, la pareja de españoles compuesta por Sebas Méndez y Nuria Calvo, que arrasa en su canal de YouTube SN Challenge, con casi un millón de suscriptores, coincidieron en que Mendoza es “un país aparte”.

Recién llegados a la provincia en su visita a la Argentina, con el fin de generar contenido, especialmente sobre temas relacionados a la gastronomía, Sebas aseguró, en diálogo con Los Andes, que quedó impactado con la belleza imponente de la Cordillera de los Andes, la frondosa vegetación de sus calles, la gastronomía de primer nivel y especialmente el orden y la tranquilidad reinante en todos sus departamentos.

“Estamos muy felices de visitar esta tierra donde permaneceremos hasta el viernes, cuando partiremos a Córdoba”, anticipó el famoso influencer desde el Hotel Esplendor, donde se encuentra alojado junto a Nuria, poco antes de comenzar ayer miércoles el recorrido por distintas bodegas.

El circuito que realizarán para difundir al mundo las bondades de esta maravillosa provincia, según dijo, contemplará bodegas como Clos de los Siete, Zuccardi, Casa Vigil, Monteviejo y Los Toneles, además de la fábrica de alfajores Entre Dos.

Nuria Calvo y Sebas Mendez Son una pareja de españoles que esta en Argentina grabando lugares del pais y su canal de youtube es uno de los mas vistos en habla hispana SN Challenge. Foto Ignacio Blanco

“Tenemos tres días intensos para recorrer lo mejor de este lugar, nuestra agenda está ajustada pero será suficiente para palpar el clima festivo, la intensidad y la espontaneidad de los argentinos, todas características tan propias de sus habitantes, que jamás pasan desapercibidos”, definió, para contar que en la noche del martes estuvieron en el estadio de San Juan para presenciar el partido Argentina-Brasil.

“Por supuesto que hinchábamos por la Argentina”, advirtió, para agregar: “Al menos vinimos con un empate”. Según dijo, este amor por nuestro país lo demuestran cada día en su canal de YouTube con grandes resultados porque, según dijo, es en la Argentina donde poseen mayoría de seguidores.

“No puedo dejar de confesar que Mendoza me llama mucho la atención. Soy un amante de la montaña y me parece increíble estar al pie de la cordillera y contemplar el maravilloso paisaje. El clima y el intenso sol también me encantan”, reflexionó, para agregar las numerosas diferencias que encontró con Buenos Aires, repleta de bullicio en todos sus rincones, desde los más “chetos” a los más humildes, según dijo.

Nuria Calvo y Sebas Mendez Son una pareja de españoles que esta en Argentina grabando lugares del pais y su canal de youtube es uno de los mas vistos en habla hispana SN Challenge. Foto Ignacio Blanco

Se refirió, de todos modos, a los vaivenes económicos que sobrelleva el país, hecho que, paradójicamente, favorece el tipo de cambio y, por lo tanto, los servicios resultan ser “una ocasión de oro” para los turistas.

“Parece mentira que podamos comer de primer nivel por unos pocos euros”, sintetiza y agrega que el objetivo de aquí al viernes será exclusivamente “fomentar el turismo en Mendoza y disfrutar plenamente de todo lo que ofrece”.

La experiencia como padres de Oscar y Héctor

Sebas y Nuria son papás de dos niños: Oscar, de 6 años, y Héctor, de 4, que tiene una discapacidad. “Nació con una parálisis cerebral que afecta su movilidad en las piernas. Ha sorteado numerosas terapias y tratamientos y su existencia representa, además de una felicidad, una gran lección de vida”, definió.

De hecho, Nuria también genera contenido basado en la maternidad y en los avatares diarios de esta lucha que, advierte él, es “hermosa y llena de satisfacciones”.

Nuria Calvo y Sebas Mendez Son una pareja de españoles que esta en Argentina grabando lugares del pais y su canal de youtube es uno de los mas vistos en habla hispana SN Challenge. Foto Ignacio Blanco

Hace dos años el matrimonio comenzó grabando videos sobre propuestas gastronómicas y retos, por eso le pusieron a su canal SN Challenger (la “S” y la “N” por las iniciales de sus nombres, y la palabra inglesa “challenger”, por “desafío”). “Después cambiamos el formato, dejamos de hacer los vivos de 24 pero el nombre continuó y hoy estamos muy contentos con la gran cantidad de personas que nos siguen”, dijo.

“La Argentina y Mendoza, en especial, son una gran oportunidad, por eso en estos días vamos a incentivar a los turistas a que recorran y disfruten de su belleza natural y sus innumerables propuestas para los turistas”, concluyó. Hace un mes, Sebas y Nury hicieron un anticipo, al comentar en su canal unos videos turísticos sobre nuestra provincia.

Con una comunidad basada en hispanohablantes creando contenido cercano y familiar, ambos referentes han logrado con su enorme carisma posicionarse como referentes en los canales de entretenimiento.

En Mendoza, la pareja realizará actividades relacionadas con el enoturismo, para vivenciar la gastronomía local y el maridaje con los vinos de alta gama que posicionan a Mendoza en el mundo.

Además, recorrerán la Ciudad, con sus calles arboladas y sus clásicas acequias y buscarán “identificar el oasis en el medio del desierto”. Además, disfrutarán la noche mendocina en zonas de bares, tomarán clases de cocina típica y para lograr los sabores de las tortitas, empanadas y los alfajores que también caracterizan a Mendoza en Argentina y el mundo.