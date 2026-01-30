Severa tormenta en Mendoza: árboles caídos, cortes de luz y calles inundadas provocaron más de 350 incidencias
Tal como estaba previsto, intensas lluvias se desataron este viernes desde el mediodía en Maipú y Luján de Cuyo. La lluvia cayó con intensidad en el Gran Mendoza y luego se extendieron a distintos departamentos de toda la provincia.
Un árbol cayó sobre calle Patricias Mendocinas entre Las Heras y Necochea por la intensa tormenta.
El Gobierno de Mendoza desplegó un operativo durante la tormenta de este viernes.
Fuertes lluvias este viernes en Mendoza
Las intensas lluvias anegaron las calles del centro de la Ciudad de Mendoza.
Las intensas lluvias anegaron las calles del centro de la Ciudad de Mendoza.
La fuerza del viento y la intensa tormenta derribaron árboles sobre el carril Barrancas.
La fuerza del viento y la intensa tormenta derribaron árboles sobre el carril Barrancas.
Varios túneles quedaron completamente inundados en Guaymallén debido a la gran cantidad de agua acumulada por la intensa tormenta.
Esta tarde de viernes en Mendoza estuvo marcada por las intensas lluvias con algo de granizo y fuertes ráfagas de viento, tal como había sido alertado en las horas previas. Esta situación meteorológica causó inundaciones, caída de árboles, complicaciones en el tránsito, cortes de luz y de agua.
Pasado el mediodía el cielo se puso negro y las fuertes lluvias comenzaron en zonas de Maipú y Luján de Cuyo, donde además de los fuertes vientos hubo caída de granizo de tamaño pequeño.
Alrededor de las 14 las intensas tormentas se fueron extendiendo por los distintos departamentos de la provincia como Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, donde se registró una gran acumulación de agua. La tormenta también afectó a zonas del este en San Martín y Lavalle.
La gran cantidad de agua que cayó sobre la provincia también provocó la inundación de múltiples acequias, calles y rutas.
Además, los fuertes vientos provocaron las caídas de árboles y ramas en distintas calles, provocando cortes de cables y complicaciones en el tránsito.
Tal es así, que la caída de un árbol en calle Belgrano y Avenida Emilio Civit de Ciudad provocó el corte momentáneo del servicio del Metrotranvía desde las 15:50 aproximadamente.
Cortes de luz y de agua
Tras la intensa lluvia, desde Aguas Mendocinas informaron que debido a las fuertes tormentas que afectaron el Área Metropolitana y el Piedemonte, están fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y 2.
Los cortes de energía eléctrica han provocado la detención de los sistemas de bombeo en los siguientes barrios:
Ciudad: La Favorita y Flores
Luján: Sol y Sierra y Urbano Las Sierras
Godoy Cruz: 4 de Julio y Los Barrancos. De Soler a Martin Fierro y de J.D. Perón a el Corredor del Oeste.
Guaymallén de Higueritas a Antonelli y de Godoy Cruz a Ropolo. De San Francisco del Monte a Elpidio Gonzalez y de Curupayti hasta Tapón Moyano.
La empresa continuará informando sobre la evolución del servicio conforme se normalice la situación. Además, solicitan a la población realizar un uso responsable y solidario del agua potable.
Por otro lado, Edemsa informó que más de 56 mil suministros fueron afectados, los mismos están distribuidos en la Cooperativa de Medrano, Cooperativa Santa Rosa y Edeste. El resto de las distribuidoras funciona con total normalidad.
Los daños tras la tormenta en cada departamento
Luego de la intensa tormenta, desde Defensa Civil informaron el saldo de daños en distintos departamentos, con un total de 364 reportes.
Capital
16 árboles caídos
1 derrumbe de techo
2 postes caídos
3 casas inundadas
2 cables cortados
Total: 24
Guaymallén
13 árboles caídos
3 postes caídos
21 casas inundadas
6 cables cortados
4 derrumbes de techo
Total: 47
Godoy Cruz
20 árboles caídos
7 ramas caídas
5 cables cortados
2 desbordes de cloacas
Total: 34
Las Heras
10 árboles caídos
3 rama caída
1 poste caído
1 casa inundada
2 desborde de cloaca
1 cable cortado
Total: 18
Luján
2 árboles caídos
3 cables cortados
1 rama caída
1 vivienda inundada
Total: 7
Junín
1 árbol caído
Maipú
2 árboles caídos
1 derrumbe de techo
1 cables cortado
1 poste caído
Total 5
Lavalle
1 poste caído
1 transformador en corto
Total: 2
Tupungato
Más de 60 casas inundadas
20 árboles caídos
1 rescate de una femenino de una crecida de río
Total: 81
San Martín
Granizo en zona de Nueva California
100 árboles y ramas caídas
3 derrumbes de techo
Postes caídos varios
Total: 123 aproximadamente
Rivadavia
Mucha agua y sin granizo
5 árboles caídos
Total: 5
San Rafael
6 árboles caídos
5 postes caídos
7 Cables cortados
Total 18
Tres niños asistidos tras caer en el Dique Maure
En medio de la tormenta, se registró un grave accidente en el departamento de Godoy Cruz, donde tres niños cayeron al Dique Maure. Los menores fueron arrastrados por la repentina crecida del caudal de agua generada por las fuertes precipitaciones. Afortunadamente, los menores lograron salir por la ladera sur del río.
Al lugar acudieron Bomberos de Cuartel Central y BBVV-Godoy Cruz. Al llegar al lugar constataron que los niños se encontraban a salvo y se confirmó que presentan buen estado de salud.
Rescate en la zona de Anchoris
La intensa tormenta también desbordó los ríos y la crecida arrastró una topadora que estaba trabajando en un puente de ruta 40 en la zona de Anchoris.
Varios videos tomados por la gente que pasaba por el lugar mostraron como un trabajador quedó varado arriba de la maquinaria a la espera de ser rescatado, algo que finalmente ocurrió momentos después.
Las alertas y cómo estará el tiempo en las próximas horas
La Dirección de Contingencias Climáticas emitió una alerta naranja por tormentas fuertes a severas que se registrarán durante la tarde de este viernes 30 de enero en distintos sectores de la provincia.
Según el informe oficial, se prevén abundantes precipitaciones, actividad eléctrica intensa y posible caída de granizo, afectando principalmente al Valle de Uco y a todo el sur provincial.
Ante este escenario, las autoridades recomiendan a la población extremar las precauciones, evitar actividades al aire libre durante el desarrollo de las tormentas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Además, para hoy rige alerta amarillo por probabilidad de tormentas intensas acompañadas de granizo en distintos sectores de la provincia de Mendoza.
De acuerdo al reporte oficial, los fenómenos podrían afectar la cordillera y precordillera del centro y norte provincial, además de Gran Mendoza y la zona Este, con posibilidad de precipitaciones intensas, actividad eléctrica y caída de granizo en forma localizada.