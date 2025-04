Semana Santa en Mendoza: las actividades en el Calvario y el mensaje de "renovación de la esperanza"

Las actividades centrales en el Calvario

Entre las actividades más destacadas se encuentran la tradicional procesión de Ramos (domingo pasado), la Misa de la Cena del Señor, la Pasión del Viernes Santo y la Vigilia Pascual. El Calvario de Carrodilla será nuevamente el punto de encuentro para miles de mendocinos, con Vía Crucis cada dos horas durante el Jueves y el Viernes Santo.

“En el Calvario invitaremos a renovar esa esperanza que está sostenida por el Amor de Cristo, del que nada ni nadie nos podrá separar”, expresa el sacerdote. Y remarca: “Al alentar la Esperanza renovamos nuestro modo de caminar. Deseamos ser peregrinos de Esperanza para compartirla en nuestra vida cotidiana”.

Durante el Jueves Santo y Viernes Santo, además, sacerdotes estarán confesando y diáconos y seminaristas estarán bendiciendo a la gente y objetos religiosos en el Calvario, según confirmó el párroco Germán Lledó.

El viernes, los Vía Crucis contarán con momentos especialmente significativos, como el Vía Crucis del arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, a las 10 de la mañana; el adaptado para personas con discapacidad y la Pastoral de Sordos a las 16, además del Vía Crucis actuado a las 18.

Qué calles estarán cortadas

El servicio de Semana Santa se realizará desde el jueves 17 de abril a las 10 hasta el viernes 18 de abril a las 00 en el Calvario de Carrodilla. Por lo cual, y durante esos días y horarios se implementará el tradicional corte de calles en las siguientes ubicaciones para garantizar la seguridad y el orden en el tránsito: Corte en calle San Martín, a la altura de calle Bolivia, hasta la intersección con calle Baigorria; cortes en las calles perpendiculares a San Martín: calle Carrodilla, calle San Alberto, calle Mariano Moreno, en sus intersecciones con calle J. Morales.

Párroco nuevo y mendocino

Germán Lledó es el nuevo párroco de la Iglesia de Carrodilla desde febrero, junto al sacerdote Damián Villaseca. Durante varios años estuvo a cargo de una congregación de misioneros que no eran de Mendoza y, con el reciente cambio, la parroquia pasó a manos de la Diócesis provincial; es decir, los curas que la atienden ahora son mendocinos y “tienen mucho ímpetu”, según destacan desde el Arzobispado.

El cura contó a Los Andes que el santuario de la Virgen y el Calvario no solo se visita en Semana Santa, sino que convoca fieles todo el año: “Es un regalo para la Iglesia. Un lugar de peregrinación permanente. Muy querido para el pueblo de Dios. Todos los días hay gente rezando. Todos los viernes visitan el templo del Señor de la Salud pidiendo salud del cuerpo y del espíritu”, señala.

“Para nosotros este es un lugar de acogida cordial. Para que encuentren a Dios. Es un lugar de solidaridad. Porque la gente viene a buscar a Dios, pero también trae su colaboración para otros que sufren más que ellos. Eso es hermoso verlo”, añade Lledó.

Cáritas recibirá mercadería

En esta edición son más de 150 los jóvenes voluntarios que se anotaron en Luján de Cuyo y Godoy Cruz, para colaborar con la campaña solidaria que realizada Cáritas cada año durante Semana Santa. Como ya es costumbre, la Iglesia recibirá la mercadería que puedan donar los fieles que asistan al Calvario y a las misas de la Iglesia. Con lo recibido se asistirá a las personas en situación de calle que “son muchas en la zona”, asegura el párroco de Carrodilla.

Idéntica misión solidaria se replicará en diversos departamentos de Mendoza, según confirmaron desde el Arzobispado.

Norma, la catequista que hace 30 años guía el Vía Crucis en Carrodilla

Norma Espínola tiene 73 años y una misión que sostiene con amor desde hace tres décadas: acompañar en la fe a niños, jóvenes y adultos con discapacidad. “Empecé para que mi hija Victoria, que tiene síndrome de Down, pudiera tomar la comunión y confirmarse. Carrodilla me dio esa posibilidad, y desde entonces me quedé”, cuenta a este diario.

Desde hace 30 años, Norma participa del Vía Crucis en el Calvario de Carrodilla y lidera la peregrinación que cada Viernes Santo está dedicado a personas con discapacidad.

“Es una tarea maravillosa. Vienen chicos con síndrome de Down, Asperger, daño cerebral o déficit atencional. Trabajamos desde tres ejes: los derechos del niño, los de la sociedad hacia ellos, y los derechos en la fe”, explica Norma, quien cuenta que la catequesis especial que dirige integra a personas de entre 10 y 43 años.

Después de 30 años de conmemorar la muerte Jesús, Norma asegura que siempre pide y da gracias por lo mismo: “Agradezco la hija que tengo, los chicos que llegan cada año a Catequesis y le pido a Dios que proteja a sus familias, que muchas veces llegan muy enojadas con la vida. Pido que esas mamás puedan aceptar a sus hijos”.

Cronograma completo de Semana Santa en Carrodilla

Jueves Santo – Misa de la Cena del Señor

Carrodilla 20.30

Viernes Santo – Celebración de la Pasión de Cristo

Carrodilla 17

Sábado Santo – Vigilia Pascual

Carrodilla 20.30

Domingo de Pascua – Resurrección del Señor

Carrodilla 11

Carrodilla 20

Vía Crucis en el Calvario

Jueves Santo

Cada dos horas desde las 10 hasta las 00

Viernes Santo

Cada dos horas desde las 2 hasta las 00

Vía Crucis destacados del Viernes Santo

10 hs: Vía Crucis del Obispo

16 hs: Vía Crucis adaptado para personas con capacidades diferentes y pastoral de Sordos

18 hs: Vía Crucis actuado

Confesiones y bendiciones

Jueves y Viernes en el Calvario: durante ambos días, sacerdotes estarán confesando, además de diáconos y seminaristas disponibles para bendecir a los fieles y a objetos religiosos.