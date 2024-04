Sellarán techos y limpiarán drenajes para evitar nuevas filtraciones en la Basílica de San Francisco

“Como se puede ver, hay filtraciones de agua en distintos sitios, aunque este fin de semana sólo hubo humedad en dos sectores”, explica el padre Fernando Lapierre, a cargo de la Basílica de San Francisco. El domingo se hicieron virales algunos videos que mostraban importantes goteras en el templo, imágenes captadas durante la lluvia del sábado probablemente.

El templo ubicado en avenida España y Necochea, de Ciudad, es Monumento Histórico Nacional desde 1928 y hace más de 10 años se vienen denunciando daños producidos fundamentalmente por filtraciones de agua en el interior del edificio. Allí se encuentra el mausoleo donde descansan los restos de Mercedes Tomasa San Martín y su familia. Y el camarín de la Virgen del Carmen, un espacio sagrado donde se resguardan además de la imagen de la Virgen, reliquias y recuerdos significativos, incluyendo el bastón de mando del General San Martín, ofrendado como protección a las armas patriotas el 18 de agosto de 1818.

El padre describe que si bien hay que hacer un arreglo de mayor envergadura, trabajo que se debe realizar con fondos nacionales debido a que es un bien patrimonial con declaratoria nacional, en este casos de las filtraciones requieren de una tarea menor. Agrega que se inspeccionó la estructura y se determinó que los techos de chapa de zinc de la iglesia se encuentran en buen estado de conservación, sólo se deben reemplazar algunos clavos de la antigua estructura que fue colocada hace unos 80 años.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Fernando señala que también se debe hacer un mantenimiento del sistema de drenaje del techo. “Probablemente la acumulación de hojas en el sistema de canaletas del techo haya generado algún tapón y un vuelco del agua hacia el sector del cielorraso suspendido”, añade el religioso a la hora de explicar parte del problema que afecta al templo. Concretamente, este fin de semana se observó humedad en la nave central, sobre el lado norte, en dos sectores, uno próximo al altar y el otro a la salida de la iglesia. Ayer, todavía quedaban restos de yeso en el piso. “Esto pasa cuando se empieza a secar la estructura suspendida, cae en forma de polvo”, indica Lapierre.

Filtraciones y robos

Comenta que actualmente están pidiendo presupuesto para llevar adelante esta tarea de mantenimiento y limpieza de los techos. Y añade que esta es una tarea que pueden llevar adelante, pero el trabajo de puesta en valor de todo el edificio corre por cuenta de la Dirección Nacional de Arquitectura, que es la entidad responsable de los bienes patrimonial es del país.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

El tempo es un verdadero museo, ya que, además del mausoleo de Merceditas y el camarín de la Virgen, posee importantes bienes religiosos de distintas partes del mundo.

Sobre la nave norte, por ejemplo, se encuentra el sillón que utilizó el Papa Juan Pablo II durante su visita a Mendoza, a mediados de los 80. Muy cerca de allí se observan paredes y techos descascarados, pintura florecida en distintas partes.

Una de las partes más dañadas es el sector del Mausoleo, allí han colocado en la parte superior una tela protectora frente a un probable desprendimiento de la estructura de yeso del techo. En el ingreso al camarín Virgen, hace un tiempo se cayó parte del cielorraso suspendido. Como se dijo, allí descansan los restos de Merceditas, su hija María Mercedes Balcarce y su esposo Mariano Balcarce; hija, nieta y yerno del general José de San Martín.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Y entre tanta riqueza cultural, el edificio muestra señales de deterioro que se van profundizando con los años. Y para colmo de males, desde hace unos años, la iglesia es blanco de robos. “La semana pasada se robaron una plaqueta de bronce (en el sector del Mausoleo de Merceditas), la persona que se llevó este bien quedó registrada en las cámaras de seguridad”, dice el padre Fernando y agrega que para evitar robos, la iglesia está abierta por algunas horas todos los días, salvo los lunes, que permanece cerrada. “No podemos hacer otra cosa, pagar una guardia permanente es imposible”, añade el cura.

Sin respuesta

El arquitecto Juan Carlos Marinsalda, representante de la Dirección Nacional de Arquitectura, señala que efectivamente estas filtraciones registradas el fin de semana pasado, se deben a problemas menores, relacionados al mantenimiento periódico del edificio. “Es un problema de fácil solución. Ahora, en relación al tema más complejo, la reparación de todo el edificio, aún no hay una respuesta”, asegura Marinsalda y cuenta que desde hace varios años vienen gestionando fondos para la puesta en valor y reparación del conjunto. Y reitera: “En la actualidad no puedo ofrecer una solución, la Dirección Nacional de Arquitectura hoy no tiene designadas sus autoridades, nos han pasado a depender de otro organismo, Hábitat y Vivienda. Esa es la situación por el momento”.

Marinsalda informa que hasta principios de la década del 90, la Dirección de Arquitectura se encargaba también del mantenimiento de los bienes patrimoniales. Y agrega que a los techos de la basílica probablemente hace 30 años que no reciben mantenimiento.

Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes

Liliana Llorca, titular de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, lamenta el robo de plaquetas en el templo y comenta que la entidad que preside forma parte del Consejo de Patrimonio que trabaja en la puesta en valor del edificio y, sobre todo, “de lograr la reapertura del Camarín de la Virgen, que hace 20 está cerrada al público. Allí está el bastón de mando de San Martín, está la carta que el General del dio al prior cuando hizo la entrega del bastón”. Llorca explica que el problema que se presenta es que no se ha logrado que la Nación destine los fondos para las obras y reparaciones que deben hacerse. Y por otro lado, en la iglesia dicen que no pueden hacer nada, ya que es un monumento histórico nacional.

Rafael Manzur, presidente de la Cofradía de la Virgen del Carmen, antigua entidad que se encarga de proteger el camarín de la Virgen, reitera que los propietarios del inmueble (Iglesia-orden franciscana) deben encargarse de la conservación del bien, “junto al Estado, que debe custodiar que la obligación de conservación y de acceso se esté cumpliendo”. Subraya que la imagen fue donada en 1705 al pueblo de Mendoza, es decir que es de todos los mendocinos.