¿Se puede pasar yerba mate a Chile? Confusión por el pedido del SAG a los argentinos en la Aduana

A la hora de viajar a Chile en este verano, hay que tener en cuenta los controles de la Aduana en el paso Los Libertadores. El Servicio Agrícola Ganadero (SAG) suele ser estricto en cuanto a los controles y el cumplimiento de las declaraciones juradas.

Una duda que surgió en los últimos días apunta a la yerba mate, tan esencial para los argentinos en su consumo cotidiano. Algunos viajeros mendocinos denunciaron que en los funcionarios chilenos les revisaron los paquetes y/o chequearon los recipientes para constatar que, efectivamente, se trata de la planta en su estado puro o industrializado (cerrado) y no de otras sustancias o hierbas ilícitas.

Y allí resurgió una vieja duda: ¿se puede ingresar a Chile con yerba mate?

El SAG de Chile sí permite ingresar con yerba mate, pero puede revisarlo

El SAG chileno sí permite que los viajeros ingresen al país vecino con yerba mate, siempre que sea para consumo personal o familiar. “Si son 10, 20 paquetes, ya saben que se trata de personas que van a vender allá y ahí actúan”, indicaron a Los Andes fuentes que siguen de cerca los controles aduaneros.

De todos modos, puede suceder que los funcionarios chilenos revisen los paquetes o recipientes para evitar que las personas oculten drogas o sustancias que se presentan como “medicinales” o “saborizadas” y no están permitidas del otro lado de la cordillera.

Lo recomendable, entonces, es llenar la declaración jurada del SAG y aclarar que se lleva yerba mate con el fin de adelantarse a eventuales sanciones y pago de multas. Se puede consultar a un inspector de control en la frontera si es necesario, en caso de demoras o malentendidos.

Productos que se pueden ingresar a Chile

Según el SAG, están permitidos:

🟢 Platos preparados/sándwiches con hortalizas frescas, incluido el tomate, de preparación industrial o casera, y que se encuentren listos para consumo, podrán ingresar verificando dicha condición. No se autoriza la fruta bajo esta misma condición. Si contienen carne debe estar cocida y sin hueso.

🟢 Las hortalizas frescas lavadas y sanitizadas para preparación de ensaladas, listas para el consumo, podrán ingresar verificando ausencia de plagas. No se autoriza la fruta fresca bajo esta misma condición.

🟢 Vegetales congelados mediante IQF -18° C o Block, condición a verificar en el rotulado, pudiendo llegar al punto de ingreso en proceso de descongelación. (Ejemplos: frutas, hortalizas, legumbres, granos y tubérculos).

🟢 Frutas y hortalizas cocidas, confitadas, en almíbar y en conservas.

🟢 Frutas y hortalizas en salmuera, en vinagre, en aceite u otros preservantes (ejemplo: pickles de aceituna, cebollas, pepinillos, otros similares).

🟢 Frutos secos o granos secos tostados y/o salados (ejemplo: café, cacao, maní, almendras, avellanas, castañas de cajú, pistacho, etc.).

🟢 Frutos secos molidos, triturados o laminados (ejemplo: almendras y nueces).

Filas en el paso a internacional a Chile. Foto: Gentileza

🟢 Los mix de frutos secos, sometidos a un proceso de tostado y/o salado, pueden ingresar independiente de que contengan berries enteros, pasas enteras u otro tipo de fruta seca/desecada o deshidratada en trozo.

🟢 Aliños secos y molidos (ejemplo: orégano, clavo de olor, canela, coco rallado, nuez moscada, pimienta, etc.).

🟢 Condimentos secos y enteros que podrían ingresar tras revisión física verificando ausencia de plagas son: de anís, anís estrella, cardamomo, comino, orégano, mostaza, nuez moscada, pimienta negra, verde o blanca (Piper nigrum), pimienta rosa (Shinus molle), sésamo (ajonjolí), chía, cilantro, eneldo, clavo de olor, senna (cassia), canela, azafrán, hojas de laurel, mostaza, canela, linaza, mijo y vainilla, destinados al consumo humano.

🟢 Artículos con semillas secas (enteras o partidas) y/o fibras vegetales (mimbre, sisal, cáñamo, ratán, etc.), para uso decorativo o terapéutico (uso en microondas) o uso personal, podrán ingresar verificando la ausencia de plagas y corteza. Ejemplo de esto, pueden ser: Artesanías con semillas, cojín de semillas, pelotas de malabarismo, aros de semillas, etc. No se permitirá el ingreso de los productos mencionados cuando se pueda extraer la totalidad o parte de las semillas sin deteriorar el artículo, por ejemplo, abriendo la tapa/cierre o sacando el vidrio sobrepuesto, ya que en este caso, se considerará al artículo como un medio de transporte para las semillas y no como una artesanía.

🟢 Todas las infusiones listas para consumo, que contengan trozos de fruta, flores, semillas (entera o partida), corteza y otras partes vegetales que se encuentren secas o deshidratadas, serán de libre ingreso previa inspección.

🟢 Flores secas / desecadas, incluyendo sus tallos y hojas, para consumo humano (infusiones), podrán ingresar previa inspección que determine la ausencia de semillas, raíz, corteza, sustrato (tierra) y plagas.

🟢 Las bebidas alcohólicas, en envases etiquetados y sellados, dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, que no sean destinadas a comercialización y que provengan como parte del equipaje de pasajeros, pueden ingresar con un límite máximo de 30 litros por cada tipo de producto (vino, licor, cerveza) y por persona que declara (mayor de 18 años), siendo exceptuadas del muestreo y análisis de internación por parte del SAG, sin ser exigible la presentación de una autorización previa por parte del SAG. Cumpliendo lo anterior, el SAG considera que son productos de libre ingreso, independiente del cumplimiento de los requisitos establecidos por el Servicio Nacional de Aduanas que puedan aplicar en esta materia.

🟢 Jugos, pulpas de frutas y hortalizas que pueden ingresar con o sin semillas.

🟢 Mermeladas, dulce de membrillo.

🟢 Aceites vegetales.

🟢 Harinas, sémolas, azúcares.

🟢 Cereales expandidos (ejemplo: copos de maíz, avena tipo Quaker, natur).

