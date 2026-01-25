Ruta Nacional 7: interrumpen el tránsito en Uspallata por rotura de defensa aluvional

El corte se realiza de manera preventiva mientras se espera que disminuya el caudal de agua. Personal de la Guardia Urbana y de Vialidad Nacional trabaja en la zona afectada.

Un corte momentáneo de tránsito se registra este domingo en la Ruta Nacional 7, a la altura de la estación de servicio EG3, en el kilómetro 1145. En detalle, el hecho se registró en la localidad de Uspallata, departamento de Las Heras.

Se trata de una rotura en una defensa de descarga aluvional que provocó la invasión de agua sobre la calzada. Según se informó oficialmente, el coordinador de la Guardia Urbana Municipal (GUM) de Las Heras dispuso la interrupción preventiva de ese tramo de la ruta.

El objetivo es garantizar la seguridad vial, hasta tanto descienda el caudal que afecta la circulación. En paralelo, personal de Vialidad Nacional se desplaza hacia el lugar para evaluar la situación y avanzar con las tareas correspondientes.

Paso Cristo Redentor habilitado, pero con demoras Desde las autoridades también se informó que el Paso Internacional Cristo Redentor se encuentra habilitado las 24 horas para todo tipo de vehículos, sobre la Ruta Nacional 7, en el tramo correspondiente a Las Heras, Mendoza.

No obstante, durante este domingo se registraron demoras en el cruce internacional, principalmente desde el lado argentino. En el Complejo Roque Carranza, la espera alcanzó aproximadamente 60 minutos, según datos difundidos por el Sistema Integrado Cristo Redentor.