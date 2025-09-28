28 de septiembre de 2025 - 19:59

"Repudiable": Javier Milei reaccionó al video de los egresados que realizaron cánticos antisemitistas

En las redes sociales se viralizó el video de un grupo de alumnos coreando la frase “Hoy quemamos judíos”. El clip llegó hasta el presidente.

Indignación por cánticos antisemitistas de egresados de Canning en Bariloche.

Por Redacción Sociedad

Arriba de un micro, alumnos de la Escuela Humano de Canning se viralizaron tras realizar cánticos antisemitas en Bariloche. Según trascendió, todo ocurrió en un viaje de egresados. El hecho fue repudiado por los usuarios en las redes sociales, entre ellos el presidente Javier Milei.

En el video se escucha claramente a los adolescentes de quinto año corear la frase: “Hoy quemamos judíos”. La situación quedó registrada por los propios estudiantes. Luego se observa a un coordinador de la empresa de viajes, que se encontraba a bordo del colectivo pero sin actuar ante el cántico.

Tras la rápida viralización de las imágenes en redes sociales, la Escuela Humano emitió un comunicado oficial este domingo, repudiando el caso y desvinculándose de las acciones de los alumnos. La institución también informó que se puso en contacto con la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) para abordar la situación.

Por su parte, Javier Milei comentó a una de las cuentas que resubió el polémico video y expresó: "Repudiable". Luego hizo mención a Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia de Argentina, y a Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

