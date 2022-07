Relatos de varados: barras del Colo Colo piden que se les pague el pasaje de avión para volver a Chile

El temporal que castigó a la Alta Montaña durante el último fin de semana y que dejó a más de 300 personas varadas en las villas cordilleranas y en medio de la traza del corredor internacional que vincula a Argentina con Chile vía Mendoza sigue dejando en evidencia sus consecuencias. Y es que si bien el viento blanco y la nieve ya cesaron en la parte más alta de la ruta –al menos hasta este miércoles, que está pronosticado su regreso en horas de la tarde o noche-, aún quedan cientos de personas que están lejos de su casa y de sus rutinas. Y a quienes la desesperación y los nervios ya comienzan a ganarles la partida.

A última hora del lunes se terminó de evacuar a los últimos pasajeros o conductores particulares que habían quedado atrapados en sus vehículos y en medio del camino cuando se desató el momento más crítico del temporal. Por medio de un gran despliegue y un mega operativo, las distintas fuerzas de seguridad argentinas y otros actores fueron evacuando –por postas- a aquellas personas que seguían en las remotas localidades ubicadas sobre la ruta 7. El detalle es que, aunque ya están al resguardo, muchas de estas personas se encuentran lejos de sus casas y en condiciones que jamás se hubiesen imaginado.

Cónsul General de Chile, David Quiroga Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Según destacó el cónsul general de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa, en el complejo fronterizo Los Libertadores (del lado chileno de la frontera) hay 92 ciudadanos chilenos que se encuentran albergados y alojados en el lugar de urgencia y ante las contingencias climáticas.

“Estamos en contacto permanente con las autoridades y sabemos que se encuentran en buenas condiciones. A esas 92 personas se suma otro número –no determinado- de ciudadanos chilenos que se encuentran del lado argentino, entre los que se destacan 44 hinchas del club Colo Colo que habían viajado a Brasil para ver un partido y a quienes los sorprendió el temporal del lado argentino, por lo que no han podido cruzar de regreso a Chile”, destacó el diplomático a Los Andes.

Relatos de varados: los barras del Colo Colo del lado argentino, y dos mendocinos en la aduana chilena

Quiroga Hinojosa indicó que él mismo fue a visitar a los hinchas –quienes se encuentran alojados en Guaymallén- y que se les llevó mercadería, además de profesionales de la salud que revisaran y constataran su estado. “En principio no tenemos novedades de cuándo pueda llegar a reabrir el paso, pero sabemos que hoy ya no está nevando y se están haciendo los trabajos de limpieza y despeje de la ruta. Sabemos que hay nuevas nevadas pronosticadas para el miércoles, jueves y viernes, pero nos queda esperar que estas no ocurran o no sean intensas así quienes se encuentran en Mendoza pueden regresar”, destacó el cónsul chileno, quien agradeció a las autoridades y fuerzas de seguridad que han trabajado en el rescate de las personas que habían quedado en la ruta.

Del otro lado de la cordillera, ya en el mencionado Complejo Los Libertadores –y entre las tantas personas que habían decidido cruzar a Chile-, están los hermanos mendocinos Carolina y Mauro Miatello. Ambos jóvenes, de 27 y 28 años, salieron en micro para Chile y se disponían a cruzar cuando el temporal los sorprendió el sábado último. “Cerca de las 14 de hoy llegaron los camiones militares que vinieron a evacuarnos”, contó desde la frontera Mauro a Los Andes pasado el mediodía de este martes. “Ayer (por el lunes) pudieron evacuar a niños, adultos mayores y a la hinchada del Colo Colo. Pero todavía somos varios los que quedamos a la espera del próximo rescate”, contó el joven.

Él y su hermana viajaban a Chile para comenzar a trabajar en el norte del país trasandino. Su itinerario incluía llegar en micro hasta Santiago y, de allí, volar en avión hasta el destino final. “Están en contacto eventualmente con nosotros, porque les cortan internet. Tanto el Gobierno argentino como la empresa de micros nos dicen que están todos los problemas resueltos, pero es del lado argentino. Hay argentinos del lado chileno -inclusive hay niños- que no han podido regresar. Y ni siquiera podemos ir hasta el lugar a llevarles comida, abrigo o ver cómo están”, destacó el tío de ambos jóvenes, Ricardo Mansilla.

Los hinchas del Colo Colo en Mendoza

El martes 5 de julio, por la Copa Sudamericana, el Colo Colo chileno visitó en Brasil al Inter de Porto Alegre. La victoria fue para los brasileños por 4 a 1, aunque para los barras del Colo Colo el resultado es anecdótico si se tiene en cuenta que el regreso a su casa se estiró más de lo previsto.

Relatos de varados: los barras del Colo Colo del lado argentino, y dos mendocinos en la aduana chilena

“Hace 12 días salimos de casa y no hemos podido volver. Lo que le estamos pidiendo al consulado es que pongan un avión para que podamos regresar. Esto es una emergencia y el consulado tiene fondos para costear los pasajes, estamos nerviosos, ansiosos, mal psicológicamente y muchos estamos por perder nuestros trabajos”, contó José (27), uno de los 44 hinchas del Colo Colo que se encuentra varado en Mendoza y que fue derivado –junto a sus compañeros- a un alojamiento en Guaymallén.

“Vemos que la gente no se está moviendo, no hacen nada por nosotros. Vienen a traernos una curita, una gasa y algo de comer, pero con esa comida no volvemos a casa. Estamos ya teniendo incluso algunos problemas entre nosotros, porque no aguantamos más acá”, siguió el joven, quien trabaja en la construcción.

Cónsul General de Chile, David Quiroga Foto: Ignacio Blanco / Los Andes

Al principio, los hinchas de “el Cacique” habían sido relocalizados en Uspallata. Sin embargo, cuando recrudeció la situación y las autoridades se dieron cuentas de que sería cuestión de varias horas e, incluso, días; los barras que regresaban a Chile en colectivo fueron derivados a un alojamiento ya en el Gran Mendoza.

“Hemos estado en contacto permanente con quien ejerce el liderazgo del grupo. Hicimos llegar a la gente atención médica y comida, teniendo en cuenta que venían de un viaje de muchos días. Yo mismo pude conversar con ellos en el lugar y de ánimos están bien, aunque ansiosos. El consulado ha brindado un apoyo directo y personalizado a los 44 hinchas del Colo Colo”, destacó el cónsul Quiroga Hinojosa. Desde el viernes a las 20 los hinchas del equipo chileno se encuentran varados en Mendoza,

Sin reportes de otros hinchas ni de enfrentamientos

El jueves 7 de julio, también en Brasil –aunque en San Pablo- la Universidad Católica de Chile se enfrentó al equipo local. El triunfo también fue para los brasileños, también por 4 a 1, y también hay hinchas de “la Católica” que han quedado varados en Mendoza mientras intentaban regresar a su Chile natal. El detalle es que, a diferencia de los colocolinos, el Consulado de Chile en Mendoza no tiene reportes de ciudadanos chilenos hinchas de ese club que hayan quedado varados en Mendoza y en estas mismas circunstancias, lo que no significa que no pueda haberlos.

“La información que manejamos es que había también un bus que trasladaba a los hinchas de la Universidad Católica de regreso de San Pablo y que también se quedaron de este lado de la cordillera. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió con los hinchas del Colo Colo, no hay ningún llamado ni contacto de hinchas de la Universidad Católica. Podemos inferir entonces que ellos (NdA: por los hinchas de la Católica) están aquí, aunque alojados por sus medios y también a la espera de la apertura del paso”.

Relatos de varados: los barras del Colo Colo del lado argentino, y dos mendocinos en la aduana chilena. Foto: Gentileza Manuel Roco.

De esta manera, el cónsul chileno descartó las versiones de posibles enfrentamientos entre las barras trasandinas y en suelo mendocino e, incluso, dijo que ni siquiera tienen novedades de hinchas de la Universidad Católica.

“Más allá del registro de los 92 chilenos alojados en Los Libertadores y de los 44 hinchas del Colo Colo en el albergue de Guaymallén, no tenemos un catastro específico de la cantidad de ciudadanos chilenos que puedan haber quedado varados en Mendoza”, sintetizó Quiroga Hinojosa.

Consulado de Chile en Mendoza

Celular de contacto por emergencias: +5492615915725 .