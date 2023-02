Reina de Santa Rosa. Fanática de la dupla Tini y La Joaqui, quiere fortalecer los espacios deportivos barriales

Ella tiene experiencia vendimial. No porque haya tradición de coronas o viñateros en su familia, sino porque Diana Quiroga de chica participa en las fiestas departamentales de su Santa Rosa natal, sea bailando, actuando o creando coreografías. Este año le tocó representar como reina a su Club Social y Deportivo La Costanera de Las Catitas, en la fiesta “Mujer, sangre de Vendimia” que se realizó a principios de año.

Sin esperar a que su ilusión se cumpliera, disfrutando cada momento, Diana terminó la velada logrando llevar por primera vez los atributos departamentales a su popular barrio La Costanera. Y ese viernes 6 de enero recibió la corona santarrosina en manos de Natasha Sánchez, reina nacional de la Vendimia 2022.

“Amo Vendimia, siempre participé, y cuando el club me propuso ser candidata a reina, no lo dudé”, relata la joven de 21 años que estudia Educación Física. Este club de su barrio tiene apenas 11 años de historia. Y ella, como su papá que es DT de fútbol femenino y masculino, forma parte de la comisión.

Diana tenía ganas de llevar la voz de su comunidad a toda la provincia, claro; pero le invadían inseguridades. Al recibir el apoyo de su familia, aceptó el reto. “Sobre todo para visibilizar a un club como La Costanera que le ha costado tanto crecer, que día a día y gracias a su gente que pone su granito de arena, lo va logrando”, expresa.

Diana Quiroga cuenta que siempre ha participado en las fiestas vendimiales de su departamento.

De ahí que entre las ideas que tiene para este año de reinado, está la de fortalecer los espacios deportivos barriales y promocionar las bondades culturales de su departamento.

“El barrio La Costanera es todo para mí, el lugar donde me críe, donde estudié y me dio una infancia feliz, donde formé mi primer grupo de amigos y sigo compartiendo momentos con mis vecinos de toda la vida porque sigo viviendo aquí”, declara. Y destaca: “El cariño de la gente, me tocaban timbre para ofrecerme ayuda, los negocios me esponsorearon... Hasta hicieron una caravana y una cena en mi honor. Es algo que siempre voy a agradecer”.

Amante del baile –da clases en una escuela municipal-, Diana confiesa que disfrutó el espectáculo vendimial “con lágrimas en los ojos”. “Era raro no estar arriba del escenario; sin embargo, pude apreciar cada cuadro en detalle y confirmar el talento que hay en Santa Rosa”, sostiene.

Su departamento tiene unos 19 mil habitantes, distribuidos en seis distritos. La reina se ha propuesto crear una insignia artística para cada distrito. Cantado está que para Las Catitas pensó en Leonardo Favio.

“Tengo ganas de seguir inculcando las tradiciones a través de la danza. También pienso en el embellecimiento de los distritos para que se visibilicen más. Por ejemplo, acá en Las Catitas haría algo novedoso y atractivo sobre Favio, y trabajarlo con las escuelas”, anticipa sobre su propuesta que aplicaría en la Villa Cabecera, La Dormida, Ñancuñan, 12 de Octubre y -por supuesto- Las Catitas.

Como en toda comunidad chica, Diana conocía a Natasha Sánchez y celebró su corona nacional como una vecina más. Pero fue a fin de año que pudo entablar una relación más cercana con la reina. “Acá nos conocemos todos, pero ahora tuve el regalo de descubrir lo hermosa persona que es”, manifiesta.

El diseño que luce Diana Quiroga es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Respecto a la esperanza de mantener el reinado máximo en Santa Rosa, confiesa: “Toda reina tiene la ilusión de ganar, yo también la tengo, pero ante todo pienso dejar a mi departamento en lo más alto como se lo merece”.

Ping pong con Diana Quiroga

Mejor serie en streaming: Emily en Paris.

Canción que encabeza tu playlist: Muñecas, de Tini y La Joaqui.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Se me viene a la cabeza el momento donde mis dos abuelas me estaban enseñando a hacer masas para empanadas.

¿Team verano o team invierno?: Team verano

Tiempo que le dedicás a tus redes: Cinco horas diarias.

Perfil de la reina de Santa Rosa

La sucesora departamental de Natasha Sánchez, Diana Quiroga, tiene 21 años y es estudiante del Profesorado de Educación Física.

Su familia está integrada por Fabián Quiroga (papá), Rosa Ponce (mamá), Fabricio, Antonella y Jazmín Quiroga (hermanos).

