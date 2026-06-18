18 de junio de 2026 - 10:43

Intensa nevada, -9° en Alta Montaña y paso a Chile cerrado: cuándo mejora el tiempo

Se están registrando fuertes nevadas que pintan de blanco los paisajes de la Alta Montaña mendocina.

Foto de esta mañana de Las Cuevas cubierta por nieve.&nbsp;

Foto de esta mañana de Las Cuevas cubierta por nieve. 

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Las intensas nevadas que se registran en Alta Montaña obligaron al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y del Paso Pehuenche, que permanecerán inhabilitados hasta nuevo aviso debido a la falta de condiciones de transitabilidad segura.

Leé además

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal pronóstico en alta montaña: a qué hora será

Cierran el Paso Cristo Redentor por mal tiempo en alta montaña: a qué hora será
¿Viento Zonda en Mendoza? El extraño fenómeno que causó un repentino salto de temperatura este jueves.

¿Viento Zonda en Mendoza? El extraño fenómeno que causó una repentina suba de temperatura

Por Franco Caro Arenas

Según informaron las autoridades, las condiciones meteorológicas adversas impiden la circulación normal de vehículos en ambos corredores internacionales, por lo que se decidió suspender el tránsito preventivamente para resguardar la seguridad de los viajeros.

Durante la jornada se registran intensas precipitaciones níveas en distintos sectores de la cordillera. En Alta Montaña, las temperaturas continúan bajo cero: Uspallata registra 3°C, Punta de Vacas -8°C, Puente del Inca -11°C y Las Cuevas -9°C.

Embed

Mientras tanto, en el llano, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada parcialmente nublada, con presencia de neblinas durante la mañana, vientos del sector sur y ascenso de la temperatura. La mínima fue de 7°C y la máxima alcanzará los 18°C. Además, se mantiene el pronóstico de nevadas en cordillera.

El viernes mejoran las condiciones

Las condiciones comenzarían a mejorar durante este viernes. Para ese día se espera poca nubosidad, vientos del sector norte y un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.

Alta montaña . nieve paso cristo redentor
Así está la ruta en Alta Montaña.

Así está la ruta en Alta Montaña.

Con la mejora en el pronóstico en Alta Montaña, la reapertura de los pasos internacionales dependerá de las evaluaciones que realicen los organismos competentes sobre el estado de las rutas y las condiciones de seguridad para la circulación.

Por el momento, tanto el Sistema Integrado Cristo Redentor como el Paso Pehuenche continúan cerrados y se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar un cruce hacia Chile.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta en todo el país por el robo de una cápsula con material radiactivo en Rosario.

Alerta nacional por el robo de una cápsula radiactiva: qué es el cesio-137 y el caso de Brasil que llegó a Netflix

Por Verónica De Vita
Se avecina un bruco cambio en el tiempo, marcado por lluvias intensas. 

Se viene un fuerte cambio de tiempo en esta región: alertan por intensas tormentas y fuertes ráfagas de viento

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la quiniela de Mendoza de hoy. - Imagen ilustrativa / Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del jueves 18 de junio

Por Redacción
Qué es Paso Centauro, la revolución tecnológica que promete agilizar el cruce a Chile y por qué no se aplica

Proponen agilizar el cruce a Chile con una revolución tecnológica llamada Paso Centauro: qué falta para que se aplique

Por Ignacio de la Rosa