Intensa nevada, -9° en Alta Montaña y paso a Chile cerrado: cuándo mejora el tiempo

Las intensas nevadas que se registran en Alta Montaña obligaron al cierre del Paso Internacional Cristo Redentor y del Paso Pehuenche , que permanecerán inhabilitados hasta nuevo aviso debido a la falta de condiciones de transitabilidad segura.

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Según informaron las autoridades, las condiciones meteorológicas adversas impiden la circulación normal de vehículos en ambos corredores internacionales, por lo que se decidió suspender el tránsito preventivamente para resguardar la seguridad de los viajeros.

Durante la jornada se registran intensas precipitaciones níveas en distintos sectores de la cordillera . En Alta Montaña, las temperaturas continúan bajo cero: Uspallata registra 3°C, Punta de Vacas -8°C, Puente del Inca -11°C y Las Cuevas -9°C.

Mientras tanto, en el llano, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada parcialmente nublada, con presencia de neblinas durante la mañana, vientos del sector sur y ascenso de la temperatura. La mínima fue de 7°C y la máxima alcanzará los 18°C . Además, se mantiene el pronóstico de nevadas en cordillera.

Las Cuevas Argentina ahora -9 .Se espera inestabilidad hasta las 17 hs. Mejoran condiciones climáticas por varios días. pic.twitter.com/FA7Rc3VssN

Las condiciones comenzarían a mejorar durante este viernes . Para ese día se espera poca nubosidad, vientos del sector norte y un leve descenso de la temperatura, con una mínima de 6°C y una máxima de 15°C.

Alta montaña . nieve paso cristo redentor Así está la ruta en Alta Montaña.

Con la mejora en el pronóstico en Alta Montaña, la reapertura de los pasos internacionales dependerá de las evaluaciones que realicen los organismos competentes sobre el estado de las rutas y las condiciones de seguridad para la circulación.

Por el momento, tanto el Sistema Integrado Cristo Redentor como el Paso Pehuenche continúan cerrados y se recomienda a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales antes de planificar un cruce hacia Chile.