Reina de Rivadavia. Hija de una soberana distrital, planea capacitar a los abuelos en alfabetización digital

Lo que más la moviliza a Sofía Fernández, la joven de 20 años que fue electa reina departamental de Rivadavia, es el bienestar de las personas mayores. De ahí que llegará el sábado 4 de marzo al Frank Romero Day compitiendo por la corona nacional de la Vendimia con su proyecto de alfabetización digital.

Ella es productora de seguros, pero a la par estudia la licenciatura en Sistemas de la Información. “Mi proyecto lo presenté como reina distrital de La Reducción. Los vecinos me manifestaron que los adultos mayores necesitan aprender, capacitarse en alfabetización digital para que puedan tomar una independencia con los medios tecnológicos. También es una forma de protegerlos contra las estafas virtuales”, anuncia la candidata del Este mendocino.

Sofía ve que en materia de tecnología los que han quedado relegados son “nuestros abuelos”. “Están excluidos, tienen que aprender y poner en práctica esos conocimientos para su propio bienestar, para no depender de nadie y valerse por sí mismos”, considera quien diseñó “una carpetita” a sus abuelos, con dibujos, para que lo tengan de machete y puedan consultar a la hora de hacer un trámite digital, de comunicarse o simplemente entretenerse con el celular.

Sofía Fernández se inscribió a la convocatoria de candidatas distritales porque se sentió preparada para hacerlo y La Reducción la apoyó. El 9 de noviembre fue coronada, y encaró una larga campaña para la elección departamental. “Recorrer el distrito con el calor fue agotador, pero hermoso por el recibimiento de la gente; me sentí tan querida que dejó de ser tan protocolar y hasta el día de hoy sigue siendo igual”, comenta quien consiguió los atributos rivadavienses recién los primeros días de este mes de febrero, tras la vendimia “Sueños de la tierra” que se realizó en el anfiteatro municipal César Plástina.

Sofía Fernández cuenta que su mamá fue soberana distrital.

“Mis vecinos me sorprendieron con un montón de cosas que habían preparado para la Vía Blanca y la fiesta. El resultado no me lo esperaba, fue una felicidad inmensa, fue una locura ver la hinchada que tenía”, rememora Sofía. Y de la experiencia destaca que le da la posibilidad de “conocer más de adentro cómo es la figura de la reina”.

“La vendimia se vive completamente diferente. Estoy aprendiendo un montón. No ha cambiado mi percepción de la vendimia, sino que he conocido más sobre esta celebración”, aporta y señala que el proceso lo transita en armonía. “La muni se encarga de que todas nos sintamos cuidadas y la pasemos bien para llevarnos los mejores recuerdos de esta experiencia”, argumenta.

“La corte 2023 es un grupo maravilloso de mujeres, nos llevamos súper bien y eso también es gracias a la municipalidad”, dice Sofía ya que considera que el rol de una reina no sería exitoso sin el acompañamiento de su corte y de su comunidad.

“Compartimos las diferencias para crecer juntas en este camino que vivimos en conjunto”, manifiesta y refuerza: “Es muy importante estar unidas y que nos acompañemos”.

Sofía ha asistido de chica a las vendimias departamentales y este año debutará en la fiesta nacional. “Nunca fui a un acto central”, confirma quien se propuso de entrada conocer la Vendimia desde adentro. “A partir de ahora voy a vivir las vendimias con mucho más corazón”, asegura.

Rivadavia, para Sofía Fernández, “es trabajo, es amor, es felicidad”. “Es mi mundo -dice-. Me siento feliz de vivir acá y ver cómo la comunidad sigue apostando a nuestro departamento a fuerza de trabajo y perseverancia”, define la soberana, orgullosa de su tierra natal.

El diseño que luce la reina de Rivadavia es de CruxStudio, una firma mendocina de diseño de autor con un enfoque sustentable basado en la filosofía del “Slow Fashion”.

Ping pong con Sofía Fernández

Mejor serie en streaming: “Un lugar para soñar”.

Canción que encabeza tu playlist: “Amigos”, de María Becerra y Pablo Alborán.

El momento de tu vida que elegirías congelar: Cuando tomo mates con mi mamá y charlamos.

¿Team verano o team invierno?: Team invierno.

Tiempo que le dedicás a tus redes: Poco, el trabajo y el estudio no me permite dedicarle mucho tiempo.

Perfil de la reina de Rivadavia

La sucesora de Martina Pilar Boscariol Marín en el trono rivadaviense de la Vendimia, Sofía Elizabeth Fernández, tiene 20 años. Es productora asesora de seguros matriculada y estudiante de la licenciatura en Sistemas de la Información.

Su mamá Mariela Ramírez ha sido reina distrital y su papá Ariel Fernández canta desde su juventud, hoy integra la Orquesta Municipal de Tango. Tiene un hermano mellizo, Marcos, y vive también con su abuela Carmen Ugalde.

Producción de láminas de Los Andes