Regreso a clases con paro, jornada extendida y pruebas de rendimiento

Hoy los estudiantes mendocinos regresan a clases tras el receso invernal y el feriado por el Patrono Santiago que fue ayer. El segundo cuatrimestre inicia en medio de incertidumbre sobre cómo se desarrollarán las primeras jornadas tras la convocatoria a paro docente para hoy y mañana. Por otra parte, la segunda etapa del año llega con desafíos ante la necesidad de afrontar déficits académicos, arrastrados durante años pero agravados por la pandemia de Covid. Además, la segunda mitad del año académico tendrá como particularidad varias pruebas de desempeño académico que realizará el gobierno local, nacional y otra de índole internacional. Es que se realizará la segunda instancia del Censo de Fluidez Lectora que lleva adelnate la Dirección General de Escuelas, a lo que se sumarán las pruebas Aprender y Pisa. Por otra parte, esperan avanzar en agosto en la jornada extendida, la cual sumará alumnos de tercer grado desde hoy.

Paro docente

El retorno a las aulas se verá afectado por el paro docente convocado por demandas salariales, en una de las provincias con más bajos salarios en el sector. El pedido de mejoras de larga data se ha visto endurecido tras el impacto en el poder adquisitivo que está teniendo la inflación. Esto anticipa la probable mayor adhesión de los docentes, aún pese a que el ítem aula vigente en la provincia les hará perder ingresos ante la ausencia y lo que en otras oportunidades ha funcionado como freno para la adhesión. En tanto, padres comentaban la incertidumbre sobre el inicio y las dudas sobre si enviar a sus hijos el primer día. Incluso, las redes reflejaron el apoyo de muchos de ellos al reclamo por lo que se anticipa un probable alto ausentismo.

Ya varios profesores avisaron ayer a los estudiantes que se sumarían.

Arnaldo Sánchez, titular de la Asociación de Colegios Privados de Mendoza dijo que no hay una acuerdo desde la asociación para que las instituciones no coloquen faltas: “Lo que cada colegio haga es incumbencia absoluta de ese colegio, desde la asociación no hemos dado ningún tipo de instrucción, sino al revés, la responsabilidad de cada institución frente a sus alumnos”, aclaró. “Se va a trabajar con total normalidad, las escuelas privadas van a abrir normalmente y los docentes atenderán a los alumnos que lleguen, lo demás depende de cada padre”, apuntó.

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) convocó a la medida de fuerza disconforme con lo ofrecido por el gobierno tras la reapertura de las paritarias el jueves pasado. “El ofrecimiento no cumple con los requerimientos que venimos diciendo de acompañar a la inflación y que no sigamos perdiendo. Vamos a salir nuevamente a las calles”, comentó Carina Sedano, secretaria general del sindicato.

El gobierno respondió con una campaña lanzada el domingo convocando a la presencialidad. Con el hashtag #queloschicosaprendan anunció en redes: “Este martes 26 de julio volvemos a clases. La presencialidad en la escuela es fundamental”.

José Thomas, director general de Escuelas, cuestionó que los docentes vayan a paro, poniendo a los alumnos en el medio, cuando se reconoce que el salario docente es bajo. Según consideró, el gobierno está intentando dar soluciones dentro del complejo contexto socioeconómico como el adelantamiento de las paritarias. De todas formas dijo que entiende la situación de crisis que están viendo los docentes por cuestiones salariales pero que esta situación no escapa a una cuestión macro.

Pruebas de desempeño

La DGE ha puesto en valor los datos obtenidos de diversos relevamientos ya que, según destaca Thomas, son el sustento esencial para direccionar acciones. En este sentido, uno de los mayores objetivos es identificar a aquellos alumnos que expresan ciertas dificultades para darles apoyo temprano y evitar de esta manera que afecte sus trayectorias.

El gobierno ya realizó en la primera etapa del año el Relevamiento Provincial de Aprendizajes (RPA) para obtener datos locales. Además, una de sus apuestas fuertes este año ha sido el Censo de Fluidez Lectora, del cual se realizó una prueba piloto y luego la primera evaluación. Ahora en el segundo cuatrimestre van por una segunda etapa con la intención de evaluar mejoras y se realizará desde la próxima semana, según informaron desde el área. Los datos obtenidos en estas dos instancias están siendo entrecruzados para identificar falencias y a quiénes deben orientarse las acciones de apoyo.

En el marco del Plan Provincial de Información Educativa, la DGE elaboró un informe con la información de los operativos. Según dijo Thomas a Los Andes, la intención es elaborar informes periódicos y, de hecho, esperan tener a fin de año algunas conclusiones que permitan expresar el impacto de las estrategias.

Además, en octubre se realizará la prueba Aprender, implementada a nivel nacional por el Ministerio de Educación de la Nación. Se realiza desde 2016 de manera anual y va cambiando su población objetivo. En esta oportunidad abordará a alumnos de quinto año del nivel secundario.

Busca determinar el grado de dominio que las y los estudiantes de nivel primario y secundario tienen sobre un recorte específico de contenidos y capacidades cognitivas durante su trayectoria escolar, los factores sociodemográficos y condiciones en que se enseña y se aprende.

Como si fuera poco, el 19 y el 30 de setiembre se realizarán las conocidas como pruebas PISA, el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE (PISA, por sus siglas en inglés).

El estudio PISA se realiza cada 3 años desde 2000 y en cada ciclo se enfatiza un área diferente. En 2000 y 2009 el énfasis estuvo en lectura, en 2006 en ciencias, en 2003 y 2012 en matemática y en 2018 en lectura. En esta oportunidad el foco estará puesto en Matemática pero se incluyen también otros aspectos.

Está dirigido a estudiantes de 15 años, los cuales pueden estar cursando segundo o tercer año del secundario.

Jornada extendida

En La DGE esperan la próxima semana tener novedades sobre la implementación de la jornada extendida para más alumnos. Aseguran que los plazos dependen en gran medida de que avance la firma de un acuerdo de cooperación con el gobierno nacional, tal cual se ha establecido que se hará.

Fuentes del área aseguraron a Los Andes que la intención es empezar lo antes posible, si todo va bien, en agosto. Esperan avances en el acuerdo para la próxima semana.

Además apuntan que el mayor desafío es edilicio, es decir, la disponibilidad de aulas.

Por el momento hay 30 mil estudiantes con jornada extendida en el 100% de las escuelas para chicos con dificultades en su trayectoria. Además, desde hoy, 10 mil alumnos de tercer grado de primaria comenzarán a tener jornada extendida en el marco del programa “Fortalecimiento de las Trayectorias con Extensión de la Jornada Escolar”. Son alumnos que han presentado un desempeño crítico en lectura.

Thomas dijo además que buscan que más de 100 escuelas tengan jornada completa con 2,5 horas más en la institución. Esto implica 7 horas en total y estaría destinado en primera instancia a escuelas rurales y vulnerables, de las cuales ya se ha confeccionado el listado.

Apoyo a las trayectorias

Justamente, el apoyo a las trayectorias débiles es una de las principales estrategias que se espera fortalecer en esta segunda etapa.

“Apuntamos a seguir reforzando las trayectorias que no han adquirido los aprendizajes necesarios en la pandemia e intentar de diferentes maneras consolidar estos aprendizajes”, expresó Thomas.

Entre los objetivos, señaló que se mantiene como uno de los más fuertes reducir la brecha educativa en términos socioeconómicos que hizo más visible y profundizó la pandemia

Thomas agregó que entre las prioridades se cuentan recuperar dos cosas más de la escuela: la alfabetización como piedra fundamental de los aprendizajes y que los chicos estén en la escuela, el presentismo.