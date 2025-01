Receta electrónica: aseguran que no habrá cambios para los usuarios en Mendoza

De acuerdo a lo dispuesto por el gobierno nacional, desde el inicio de 2025 habría una obligatoriedad de usar la receta electrónica en el país. Sin embargo, en Mendoza aseguran que no habrá cambios al respecto. Esto implica que las diferentes presentaciones de las recetas seguirán teniendo validez.

Un comunicado conjunto de las entidades que nuclean a las farmacias en Mendoza explicó que en la provincia continuará la coexistencia de los distintos tipos de recetas: manuscritas, electrónicas y digitales.

Así lo manifestaron desde la Cámara de Farmacias de Mendoza y el Colegio Farmacéutico de Mendoza, con la intención de aclarar y llevar tranquilidad a los usuarios.

Mario Valestra, vocero del sector y presidente de la segunda entidad, aclaró que para los usuarios no hay grandes diferencias entre la receta electrónica y la digital. Se trata de un formulario emitido a través de una plataforma de prescripción autorizada que tienen las obras sociales y prestadores de servicios de salud a través de la cual emiten esa receta. La diferencia entre ambas es que en el caso de la receta digital esta cuenta con la firma digitalizada del médico pero, a simple vista, no tiene mayores diferencias con la electrónica. Naturalmente, sí la tiene con la receta papel que seguirá siendo igualmente válida.

En definitiva: para el usuario, en Mendoza las cosas no van a cambiar ni tiene que hacer modificaciones en su forma de proceder. “Absolutamente nada, y, si cambia, no va a producir ningún tipo de conflicto”, aseguró el farmacéutico.

Receta electrónica obligatoria

“Esta situación se encuentra regulada por la Ley Provincial N.º 9.478, la cual establece que las recetas pueden emitirse en cualquiera de estos formatos, siempre que cumplan con los requisitos de validez correspondientes”, explica el comunicado. Detalla que si bien la Ley Nacional Nº 27.553 y su Decreto Reglamentario Nº 345/2024 establecen la obligatoriedad de las recetas electrónicas a nivel nacional desde enero de 2025, su aplicación en las provincias se debe considerar según la normativa local vigente.

“Esto significa que las farmacias de Mendoza pueden continuar dispensando medicamentos bajo cualquiera de los formatos habilitados”, remarcan las entidades. Por eso, informan que están notificando a los financiadores acerca de la normativa provincial vigente y la coexistencia de los tipos de prescripción habilitados.

“En la provincia, de una forma muy atinada, el gobierno de Mendoza dijo sí, adherimos, pero seguimos también con la prescripción manual. Vamos avanzando, pero no vamos a dejar a la población sin prescripción por un capricho de que todo sea así, y me parece muy prudente”, subrayó Valestra.

No es que en Mendoza se reniegue de la receta electrónica ni de la digitalización dentro del sistema de salud. Por el contrario, hay una estrategia macro que apunta en este sentido; sin embargo, no se deja de reconocer los desafíos propios de la territorialidad local. Es que justamente el mayor reto es la conectividad, que no es pareja ni universal. Eso sería lo primero que hay que garantizar para avanzar en este sentido mientras que en el territorio mendocino así como en el de muchas otras provincias hay zonas muy alejadas donde esto resulta más difícil y no hay desarrollo.

Por eso, si bien en Mendoza se avanza en este sentido, tanto las autoridades como referentes de distintos sectores involucrados, como los farmacéuticos y los médicos, entienden que no están dadas las condiciones para la obligatoriedad por lo cual se hará de manera paulatina.

En Mendoza seguirá teniendo vigencia la receta manual

El doctor José Lodovico Palma, presidente del Círculo Médico de Mendoza, advirtió que deben tenerse en cuenta algunos aspectos que pueden resultar condicionantes, como la dificultad de acceso para muchas personas en diversos planos.

“Este tipo de tecnología excluye a muchos pacientes que no tienen acceso a la conectividad, que no tienen acceso a la tecnología o que teniéndola no tienen los conocimientos para utilizarla, y especialmente la gente mayor, que configuran una gran población de nuestros pacientes”, advirtió.

“No estamos en contra de la receta electrónica, muy por el contrario, es una medida que puede ser excelente, pero mal aplicada, es un desastre para el sistema”, aclaró.

Cómo se implementará la receta electrónica en Mendoza

Ya en julio había pasado lo mismo. La gestión del presidente Javier Milei dispuso la implementación de la receta electrónica de manera obligatoria a partir de ese mes, que luego se prorrogó. Pero en Mendoza, según explicaron diversos referentes, las provincias tienen cierta autonomía al respecto por lo que harán sus propios procesos.

En la Dirección de Farmacología local explicaron en ese entonces que se hará en etapas. Se esperaba comenzar a aplicarla primero en efectores públicos que ya tuvieran avanzada la digitalización, concretamente, implementada la historia clínica digital, y paulatinamente ir ampliándola al resto.

La idea del Ministerio de Salud mendocino es contar con un sistema propio en el que confluya la información y que se vincule con otros sistemas. Es decir que cada obra social o prepaga tendrá su plataforma para la emisión de recetas -como ya sucede- y la intención es que los distintos sistemas dialoguen entre sí. Es parte de los requisitos estipulados por Nación: que los sistemas que se utilicen sean “interoperables”.

“Te imaginas, hay un accidente en la ruta y el médico te tiene que prescribir algo: un analgésico, un estudio, una tomografía, lo que sea y no tiene conectividad. ¿Cómo te la pide? ¿Cómo te pido una resonancia de urgencia por un traumatismo en la cordillera? Que tenés 200 kilómetros de una ruta con poca conectividad”, planteó Valestra.

“En los extremos de la provincia, con la geografía que tenemos, no tenemos buena conectividad. Entonces, no podés atar una situación tan sensible como la prescripción y la dispensa a la existencia de Internet. Es decir, esto va a venir en el futuro y nos parece fantástico, pero con el tiempo. Esto va a perdurar en el tiempo. Pero no están dadas las condiciones en Mendoza por una cuestión de territorio. En ninguna provincia, esto puede ser muy útil en CABA, por ejemplo, pero no puede ser muy útil en Jujuy, en Salta, en Santa Cruz, en lugares donde tenés una geografía muy extensa y conectividad baja por problemas geográficos. Tienen que convivir de acuerdo a las cuestiones de superficie que tenga cada provincia. Tendrán que tomar sus propias medidas”, agregó.

Qué recetas son válidas en Mendoza

Tanto la receta digital como la electrónica necesitan una plataforma de prescripción previamente homologada e inscrita, que el gobierno haya autorizado para que el médico, con sus claves personales, pueda ingresar a la misma y poder prescribir desde allí con los datos del paciente y los medicamentos que ese paciente necesite. La mayoría de las obras sociales y prepagas ya cuentan con este sistema, como Pami y Osep. De este modo, el afiliado no se lleva la receta en la mano sino que directamente va a la farmacia, aporta sus datos y el farmacéutico ya puede verla. Una vez consumida queda inhabilitada.

“Esto es una plataforma digital de prescripción, que puede ser digital o electrónica, dependiendo si el médico tiene firma digital o firma electrónica. Es la única diferencia, o sea, el usuario, entre una y otra, no va a notar diferencia”, remarcó Valestra.

Por otro lado existen las recetas manuales, las que son confeccionadas de puño y letra. Todas serán válidas en Mendoza.

“Va a haber obras sociales que no tienen plataforma digital, que van a seguir todavía con la prescripción manual; no tenés obra social y vas al hospital, el médico te pide que vayas al hospital Central o en los centros de salud”, dio como ejemplo. “Mendoza está trabajando en la modernización para una plataforma digital de prescripción hospitalaria, pero todavía no está en vigencia”, apuntó. Esta plataforma funcionará igual que las que ya se están usando.