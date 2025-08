El comedor "Horneritos", que abrió en pandemia, corre riesgo de cerrar y dejar a más de 1.000 personas sin comida. Foto: José Gutierrez / Los Andes. Cruel: quiere hacer la torta más grande del mundo para el Día del Niño y la engañaron con una donación falsa. Foto: Archivo Los Andes.

"Estoy enojada, porque no me gusta que me mientan. Por ahí hay gente que se abusa de la confianza que uno tiene y me puse mal. El lunes por la mañana fui a comprar unas cosas para la torta con lo que nos quedaba de dinero, y pasó que una persona nos dijo que iba a donar cosas. Pero fuimos al lugar y era mentira, ni siquiera existía ese lugar", describe Gabriela, con un nudo de dolor en la garganta.