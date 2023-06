Nicolás Martins es conocido artística y popularmente como 1337. Esa cifra de 4 dígitos es la que lo identifica en Instagram, y también es la que suele aparecer en los créditos de los distintos trabajos que saca a la luz desde su creatividad. Nació en Mendoza y se destaca -¡y cómo!- en el diseño multimedia y la edición de videos.

A principios de 2023, luego de la exitosa -y pegadiza- Music Sessions #53 de Bizarrap con Shakira, aquella que dio que hablar por la cantidad de indirectas (no tan indirectas) que la colombiana le dedicó a su ex, Gerard Piqué-, el nombre de Nico Martins trascendió en los medios tradicionales de Mendoza. Sin embargo, su carrera y experiencia no comenzó con este popular video. Ni tampoco quedó allí.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @nic0martins

En las últimas horas, el mendocino volvió a destacarse con su aporte en la Music Sessions #55, que el DJ y productor Bizarrap realizó junto al mexicano Peso Pluma (o Doble P) y que no deja de sumar reproducciones y visualizaciones en el streaming. En cuanto a la carrera artística de 1337, a Bizarrap se le suman colaboraciones que ha realizado con Cazzu, Emilia Mernes, con Duki, Dani Ribba, C.R.O, Lucho SSJ, Lit Killah, Saramalacara, BLSSD, Robleis, Aron Piper, Lil Troca y Thiago PZK, entre otros.

El aporte mendocino en la Mussic Sessions #55 de Bizarrap con Peso Pluma

Durante la tarde del miércoles 31 de mayo, casi a última hora, se conoció la nueva colaboración de BZRP. En esta oportunidad, el argentino presentó una colaboración con Peso Pluma (o Doble P), uno de los artistas del momento en México y que es sensación con sus “corridos tumbados” en aquel país.

Y, al igual que durante la edición final del video de BZRP con Shakira, Nico Martins (1337) volvió a hacer su aporte en el video, que no deja de dar que hablar.

“Graxxxxxias a todo el equipo que hizo esto posible”, escribió el diseñador y editor de videos mendocino 1337 en una de sus historias de Instagram (@1337.png). Y acompañó la publicación con un emoji de una gorra (en alusión a Bizarrap) y de un queso. Y es que en el adelanto del video -compartido por el Biza días antes del estreno, también en Instagram- a ambos artistas se los veía convertidos en ratas y en una animación de tipo stop motion donde promocionaban la colaboración.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @1337.png

“Y un saludo / abrazo a toda la gente hermosa que conocí haciendo este proyecto que hicimos con tanto amor”, agregó el mendocino, quien también utiliza su cuenta de Instagram @nic0martins.

Además, en otra de las historias compartió una captura del video donde se lee, con una tipografía creada especialmente para la ocasión, el nombre de “Peso Pluma” -con la “S” representada por el signo $ y la “U” en forma de corazón. “Mi granito de arena haciendo VFX en el video de Biza x Peso Pluma”, escribió el joven de 23 años.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Captura web

Los trabajos de 1337, el mendocino que se luce junto a Biza en sus Music Sessions

“En Mendoza hay mucho talento para exportar”, destacó, con simpleza, humildad y algo de timidez, Nicolás Martins a comienzos de 2023, en diálogo con Los Andes y luego del impresionante fenómeno y repercusión que tuvo la sesión entre Bizarrap y Shakira, de la que Nico (o 1337) participó editando un fragmento del video.

Con 23 años, Nico tiene una trayectoria por demás destacable en lo suyo, que es el diseño multimedia y la edición de videos (solo por mencionar algunas habilidades). Nico fue parte de la edición del video de la Music Session #53 que Bizarrap y Shakira presentaron el miércoles 11 de enero. Y también dejó su huella en el que presentaron el miércoles pasado BZRP y Peso pluma (o Doble P), que es “el video del momento” por estas horas.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @1337.png

“Me han escrito amigos, familiares, conocidos. Ha sido una locura la repercusión de esto y creo que va a ser un punto bastante de quiebre”, destacó hace ya casi 5 meses Nico sobre su aporte en el trabajo protagonizado por Shakira y el Biza, y que se convirtió en uno de los videos más reproducidos en lo que va de 2023. En aquella ocasión, Nico tuvo a su cargo la edición y realización de los efectos visuales del fragmento del video en que Shakira se “convierte” en una caricatura dentro del mismo video, como si se tratara del protagonista del ochentoso video del tema “Take On Me” (interpretado por A-Ha). La directora de todo el video fue Julia Conde, mientras que Jacqui Baffico fue quien se encargó de la ilustración de la colombiana.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @nic0martins.

“A Juli Conde la conocí el año pasado por un amigo diseñador que es de Buenos Aires y que había participado de otras visuales de los shows de Biza. Y el año pasado participé por primera vez yo de las visuales de otra sesión para Biza. Fue para la sesión #25 con Don Patricio”, recapituló el joven.

Pero la de Peso Pluma, la de Shakira y la de Don Patricio no han sido las únicas sesiones del popular artista argentino del género urbano de las que Nico ha participado. De hecho, la experiencia de Nico Martins -o 1337- con Bizarrap lo ha llevado a ser uno de los tantos partícipes (porque hay un mega equipo de producción y que trabaja aceitadamente detrás de cada Music Session) de otra de las entregas más exitosas.

Porque Nico también participó de la sesión #52 con Quevedo; aquella misma de la que salió el pegadizo “¡Queeeeeeeeedate!” y que se mantiene como una de las colaboraciones más reproducidas y populares.

Toda una trayectoria con los artistas urbanos

Fue de la mano de otro mendocino que Nico Martins (1337, 1337.png o by1337, cualquiera de las 3 acepciones es correcta) llegó al mundo del género urbano. “Otro film maker mendocino -el Cabe (Uciel Farah)- me contactó por Instagram para empezar a trabajar con él. Así fue como, siempre junto con Juli y ellos, pude trabajar con Cazzu, con Emilia Mernes, con Duki, con Dani Ribba, con C.R.O, con Lucho SSJ, con Lit Killah, con Saramalacara, con BLSSD, con Robleis, con Aron Piper, con Lil Troca y con Thiago PZK, entre otros”, enumeró el mendocino.

Sin embargo, 1337 tiene bien en claro que sus trabajos no se condicionan ni guían por la fama de quienes lo contactan, ni mucho menos por la cantidad de seguidores.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram

“Siempre trabajo con los mismos artistas, me es indistinto trabajar con alguien conocido como con alguien que no lo es. Por ahí, la diferencia cuando alguien es más famoso es que hay muchas directrices y suele estar más encima tuyo. Pero, por ejemplo, hace tiempo trabajé con un chico de la Patagonia y me dejó a cargo de todas las visuales para el show. Hay gente que, quizás, no tiene tanto equipo atrás y ahí sentís más libertad”, se sincera el joven, que estudió hasta tercer año de Diseño Gráfico en la Facultad de Artes de la UNCuyo.

Autodidacta

Más allá de la formación en Diseño Gráfico en la universidad, cuando Nico Martins tenía 11 años tuvo esa primera revelación sobre lo que le gustaba y gustaría para su vida. “Empecé a diseñar y a editar con la compu de mi tío. Recuerdo que había un videoclip y yo ilustré las distintas partes con Paint, y después las pasé al Moviemaker e hice el video”, recordó en aquella primera entrevista con Los Andes.

Después de ese momento llegaría la hora de conocer y descargar Photoshop -un antes y un después en su vida-, mientras que los siempre oportunos tutoriales de YouTube fueron sus grandes aliados para ir aprendiendo, especializándose y adquiriendo experiencia.

“Con todo eso me fui forjando un poquito. Me anoté en la facu de Diseño Gráfico, hice 3 años y después llegó la cuarentena. Y cuando terminó, ya había empezado a trabajar más en video y en diseño, por lo que prioricé los trabajos que me salían y me centré más en esto”, contó.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @nic0martins.

Es tan amplio el universo profesional en el que se desenvuelve el artista mendocino que hasta a él mismo le cuesta reducirlo y resumirlo en palabras. “A veces mis amigos me preguntan qué es lo que hago, y yo les digo que edito videos en lo que es diseño, pero también me toca agregar efectos visuales -nubes o lluvia, por ejemplo- o hacer make up. Si tuviera que definirlo de algún modo, hago todo lo que es el diseño multimedia. Porque acá podés agarrar ramas y hacer de todo; cosas 3D, dibujar. Yo no soy ilustrador, pero voy tratando de entrenar el ojo”, se sinceró.

Incluso, cuando le llega algún trabajo de estas especialidades a sus manos, Nico se las ingenia para leer, investigar e indagar sobre ello. “Creo que hay mucho de autodidacta. Y a ello se suma que, para el que realmente quiere hacer algo, en YouTube se encuentran tutoriales de todo”, resumió.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @nic0martins.

El principal portfolio de Nicolás Martins es Instagram (tiene dos cuentas, @1337.png y @nic0martins), y es allí donde comparte y sube muchos de los trabajos que realiza.

Por qué 1337

Nicolás Martins tiene su propio nombre artístico: 1337. Puede ir acompañado de un “by” al principio, o bien de un “.png” al final -”by 1337″ o “1337.png”. Pero ese número es “el génesis de todo”, como él mismo cuenta. Y tiene una explicación.

Quién es el mendocino que colaboró en las sesiones de Bizarrap con Peso Pluma y Shakira. Foto: Instagram @nic0martins.

“Cuando era más chico, jugaba al Counter Strike y uno de los modelos de personajes que se podían elegir era ‘Leet’. La traducción de esas letras a número era ‘1337′, y como ese momento coincidió con mi primer acercamiento al diseño -con un amigo que me mostró Photoshop-, elegí el 1337 como un número significativo. Después pasó a ser ese el nombre artístico, y al principio yo no quería saber nada con que 1337 estuviera asociado a mi nombre, Nico Martins. Incluso, mucha gente creía que Nico Martins era una persona y 1337 era otra. Pero después los vinculé”, concluyó.