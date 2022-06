Qué es la prosopagnosia, la enfermedad que padece Brad Pitt

Al verlo, todos creemos que Brad Pitt tiene la vida perfecta. Más allá de sus problemas familiares, el actor disfruta de la fama y el dinero al ser uno de los más reconocidos de Hollywood.

Sin embargo, no todo es color de rosa para el actor debido a que padece una enfermedad muy poco conocida. Aunque muchos no lo sepan, Pitt lleva siete años padeciendo prosopagnosia, una enfermedad incurable que implica la pérdida progresiva de la memoria.

Imagen de Brad Pitt tras ganar el Oscar a mejor actor de reparto por "Érase una vez en Hollywood". (Europa Press)

La estrella de Hollywood continúa figurando en grandes producciones y trabajos. Sin embargo, con los años la enfermedad solo puede empeorar y esto ya le está dificultando tener relaciones con las personas.

Qué es la prosopagnosia que sufre Brad Pitt

La prosopagnosia impide reconocer a una persona después de pasar algún tiempo con ella, o incluso después de haberla frecuentado. Las características físicas o somáticas de una persona ya no quedan registradas en la memoria visual del paciente que tiende a desconocer al prójimo.

Sin embargo, esto no sucede con personas con las que el paciente ha estado durante mucho tiempo o con las que el paciente tiene relaciones estables y profundas. Por ejemplo, Brad Pitt no olvidará el rostro de sus hijos, pero no recordará el rostro de alguien con quien se haya visto días atrás.

“Mucha gente me odia porque cree que soy irrespetuoso. Cuando me encuentro con ellos y les digo: ‘¿Nos conocimos antes?’ Yo empeoro las cosas: se ofenden y piensan que soy egocéntrico. Pero la enfermedad es más fuerte que yo, no recuerdo las caras de las personas. Por eso a veces prefiero quedarme solo en casa”, se quejó Pitt en el 2013.

Brad Pitt versus Angelina Jolie: qué pasó

Brad y Angelina comenzaron su romance después de coprotagonizar “Sr. y Sra. Smith” (2004). En ese momento, Pitt estaba casado con la actriz Jennifer Aniston. Pitt y Jolie finalmente se casaron en 2014, pero dos años después anunciaron su ruptura.

Angelina Jolie y Brad Pitt, en tiempos en los que su matrimonio ya venía en picada. (AP)

La actriz le solicitó el divorcio y la custodia de sus hijos: Pax, ahora de 17 años, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, y los gemelos Vivienne y Knox, de 13. El mayor, Maddox, de 20, es legalmente considerado un adulto. La pareja anunció en 2018 que habían llegado a un acuerdo sobre los niños, tres biológicos y tres adoptados.

Meses después, la defensa de Angelina buscó quitar del medio al juez John Ouderkirk, quien dictaminó la custodia compartida. Dicho juez tenia relación con la familia Pitt, ya que había sido quien los casó en la boda de la pareja. Jolie acusó al juez de ser imparcial y de haberse beneficiado económicamente de los abogados de Pitt. Un tribunal de apelaciones de California lo descalificó y el caso pasó a un nuevo juez.