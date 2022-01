¿Quién es Lykke Li, la supuesta nueva novia de Brad Pitt?

Brat Pitt es uno de los actores más atractivos de Hollywood, desde que apareció en las alfombras rojas su pelo dorado y su mirada seductora pudo con las personas del mundo entero. Desde que se separó de Angelina Jolie no ha formalizado ninguna relación aunque ahora estaría más cerquita de hacerlo.

En las últimas horas se conoció que el galán de cine de 58 años estaría arrancando un romance con Lykke Li, su vecina, la cantante de 35 años oriunda de Suecia. Ambos se habrían flasheado de inmediato y estarían viéndose en secreto.

Lykke Li, la nueva pareja de Brad Pitt

Una fuente le reveló al Daily Mail que “han podido pasar desapercibidos fácilmente porque son vecinos” y es que solo viven a tres minutos en auto de distancia en Los Ángeles. Dicen que la pareja comenzó a frecuentar a mediados del 2021 y hace poquito fueron vistos en un restaurante. “Era Lykke, estaban cenando juntos”.

La última relación pública de Brad fue con la modelo alemana Nicole Poturalski; ellos se conocieron en una fiesta de Berlín, en 2019, tras el estreno del film “Once Upon a Time in Hollywood”. Recordemos que las fotos de ambos en el aeropuerto de Francia dieron la vuelta al mundo entero y a solo tres meses de eso, todo terminó. Fue una relación controversial ya que ella estaba casada y tenía un matrimonio “abierto”.

Quién es Lykke Li, la nueva pareja de Brad Pitt

Lykke Li Timotej Zachrisson es el nombre completo de la artista sueca que habría conquistado el corazón de Brad Pitt. Se destaca cantando y también componiendo. Su música mezcla elementos del indie pop, dream pop y electrónica y en 2008, debutó con su primer álbum “Youth Novels” y luego le siguieron “Wounded Rhymes” (2011), “I Never Learn” (2014) y “So Sad So Sexy” (2018).

La también modelo nació en la ciudad de Ystad, al sur de Suecia, y gran parte de su infancia la vivió en Estocolmo, Portugal, Marruecos, Nepal y la India, hasta que a los 19 años se instaló en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, ahora reside en Los Ángeles.

La casa en la que vive cerquita de Brad Pitt es una mansión lujosa que compró su ex, el productor Jeff Bhasker, con quien tuvo a su hija Don, de seis años.