Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas en todas las religiones: judíos, católicos y musulmanes que creen en un solo Dios deben ser coherentes con el comunicado del Comité Supremo qatarí, que informó que ese país “es conservador y las muestras públicas de afecto están mal vistas, independientemente de la orientación sexual”.

Así lo manifestó, en diálogo con Los Andes, el presidente del Centro Islámico Arabe de Mendoza, Ahmed Muza, quien advirtió que no se trata de Qatar: “Esto debe generalizarse, no es Qatar, es una cuestión de religión”, diferenció, al hacer referencia a la polémica desatada en torno al comunicado.

Como se sabe, un encuentro sexual fuera del matrimonio en Qatar durante la Copa del Mundo 2022 (desde el 21 de noviembre hasta el 18 de diciembre) podría derivar en una condena de siete años de prisión.

“El sexo está muy fuera del menú, a menos que vengas como un equipo de marido y mujer. Definitivamente no habrá aventuras de una noche en el Mundial. No habrá fiestas. Todos y todas deben mantener la cabeza fría, a menos que quieran arriesgarse a quedarse atrapados en prisión (...) Los funcionarios de la FIFA advierten que no se harán excepciones”, explicó una fuente policial a un medio del Reino Unido.

El referente mendocino admitió que determinadas conductas, como los encuentros sexuales, serán difíciles de controlar. “Uno no va a tener relaciones en la calle, obviamente. Pero insisto, si vamos a la religión, está prohibido y no hay vueltas”, dijo.

Explicó Muza que pese a lo que suele decirse acerca del Islam, “protege a las mujeres” y agregó que nada tiene de malo que una pareja camine de la mano. “Lo que no está permitido es la provocación, un beso y un abrazo no tienen nada de malo, pero depende qué beso y qué abrazo. Es decir, nada que tenga connotación sexual está permitido”, aclaró. También sostuvo que debido a su actividad como dirigente deportivo, ha recorrido numerosos países del mundo para encuentros deportivos y que en general resultan una verdadera fiesta. “No veo porqué ahora tenga que ser diferente. Uno va a un Mundial a disfrutar, a celebrar, a compartir, pero no a hacer demostraciones públicas”.

“Creo que la gente sola va a entender esto sin que existan inconvenientes como sucede, por ejemplo, en los juegos olímpicos o en cualquier mundial de fútbol”, dijo el dirigente, de 67 años y abuelo de un nieto. Y concluyó:”entre el público, ya sea islámico o no, en general uno no ve manifestaciones inapropiadas. Se vive un clima de alegría. Insisto, sin provocaciones”.

Sexo fuera del matrimonio es ilegal

El sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad son ilegales en Qatar, y cada uno conlleva una pena de prisión de hasta 7 años. “La FIFA ha dicho que ‘todos son bienvenidos’ en el torneo, pero existe una creciente preocupación de que no sea así. Ya hay informes de fanáticos con diferentes apellidos a los que se les impide reservar y compartir habitaciones de hotel”.

Un medio británico también se refiere a una inquietud presente en las fuerzas del orden del Reino Unido. Teniendo en cuenta el ambiente festivo que rodea al evento, hay preocupación por lo que puedan hacer los hinchas ingleses, que podrían tener problemas con las fuerzas de seguridad qataríes. El informante policial que cita ese diario añade: “La cultura de la bebida y la fiesta después de los juegos, que es la norma en la mayoría de los lugares, está estrictamente prohibida. Con consecuencias muy estrictas y aterradoras si te atrapan. Existe la sensación de que este podría ser un torneo muy malo para los aficionados”.

En diciembre, Nasser Al-Khater, presidente del comité organizador de la Copa del Mundo 2022 en Qatar, confirmó que “la homosexualidad no está permitida” en el emirato, pero promete que los seguidores LGTBIQ + tendrán derecho a viajar al país y asistir a los partidos. En una entrevista concedida a la periodista Amanda Davies, para la CNN, Al-Khater dijo: “En diferentes países hay más indulgencia con las demostraciones públicas de afecto. Qatar y la región son mucho más modestos, y mucho más conservadores. Y esto es lo que les pedimos a los fanáticos que respeten. Y estamos seguros de que los fanáticos harán eso. Respetamos las diferentes culturas y esperamos que otras culturas respeten la nuestra”, en una declaración que apunta a las demostraciones de afecto en público.

Mansoor Al Ansari, secretario general de la Asociación de Fútbol de Qatar, dijo que se estaba considerando prohibir las banderas del arcoíris en la Copa del Mundo.