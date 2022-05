Primer día de barbijo optativo en Mendoza: muchos eligen seguir usándolo en espacios cerrados

A primera hora de este martes el barbijo pasó a ser optativo en Mendoza. El gobierno provincial había anunciado esta medida el sábado pasado y hoy, finalmente, entró en vigencia. De todas maneras, tanto el gobernador Rodolfo Suárez como la ministra de Salud Ana María Nadal recomendaron que se siguiera usando, sobre todo las personas en riesgo.

Suárez manifestó que con esta modificación se pasará a una etapa de mayor responsabilidad individual. Hace pocos días explicó que esta norma viene con “algunas salvedades de recomendación para aquellas personas vulnerables, mayores de edad, pero la obligatoriedad ya no existirá”, comunicó el gobernador.

Nadal amplió este anuncio y dijo que “seguimos recomendando que las personas de riesgo lo utilicen”. Además, expresó que en los hospitales y centros de salud seguirá siendo obligatorio el uso de tapabocas. Esto se debe, según las palabras de la ministra, a que “son lugares donde hay situaciones de riesgo, circulación de microorganismos, bacterias y virus”.

Gran parte de la población elige utilizar el tapabocas en lugares cerrados. Orlando Pelichotti / Los Andes

Es por esto que “no sólo hay que proteger al personal de la salud -continúa-, sino que el personal de salud también debe proteger a quienes están internados y a los pacientes en general. El barbijo forma parte del equipo de protección personal para todos”, enfatizó Nadal.

Por lo pronto, para el común de la ciudadanía la obligatoriedad del uso del barbijo ya es cosa del pasado. De todas maneras, gran parte de la población decidió seguir las recomendaciones de las autoridades provinciales.

Los Andes, realizó un relevamiento de cómo se ve el centro mendocino en este primer día de “mayor responsabilidad individual”. Durante la recorrida se vio a gran cantidad de transeúntes portando el tapabocas. Si bien en la vía pública su uso ha disminuido, una realidad diferente se ve en lugares cerrados como bares, restaurantes o locales comerciales y, principalmente, en el trasporte público. En estos espacios la población elige seguir con las medidas preventivas impuestas por el Gobierno al comienzo de la pandemia y que tuvieron vigencia hasta las 00 de hoy.

Si bien en la vía pública el uso del barbijo ha disminuido, una realidad diferente se ve en lugares cerrados como bares, restaurantes o locales comerciales y, principalmente, en el trasporte público. Orlando Pelichotti / Los Andes

Opinión de los especialistas

La infectóloga Victoria Codina afirmó que la recomendación de la opcionalidad del barbijo viene de la mano de una “vuelta” a la normalidad, aunque no dejó de recordar que la pandemia aún no ha terminado. “Ahora se toma esta decisión porque la tasa de contagios si bien está en aumento, no se refleja en un sufrimiento del sistema de salud. No hay ocupación demasiado importante, y tampoco mortalidad”, explicó la especialista.

Si bien en la vía pública el uso del barbijo ha disminuido, una realidad diferente se ve en lugares cerrados y en el trasporte público. Orlando Pelichotti / Los Andes

Según el último parte del ministerio de Salud de la provincia, en la última semana se registraron 54 casos de Covid-19 y hubo un fallecido. Además sigue siendo la franja etaria de 15 a 59 años donde más se producen contagios, es decir, fuera del rango etario de más riesgo.

Por otra parte, el informe indica que respecto del factor ocupacional de camas UTI, para el Gran Mendoza es del 11,76% y el 7,69% en todo el territorio mendocino. Esto es otro de los indicadores tomados en cuenta para la decisión de retirar la obligatoriedad en el uso del barbijo.