Prestigioso premio para el Ianigla de Mendoza por su aporte científico

La Fundación Williams anunció la entrega de los Premios a la Excelencia Científica , uno de los cuales recayó en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) , con base en Mendoza .

El Ianigla es uno de los diez institutos de investigación del CCT-Conicet Mendoza , ubicado en el complejo de avenida Ruiz Leal, del Parque General San Martín . Lo encabeza el doctor Pablo Eugenio Villagra, doctor en Biología e investigador principal del Conicet.

El instituto, como se ha expresado, es un centro de investigación del Conicet que estudia el clima, el agua y los ambientes andinos, centrándose en los glaciares como reservas hídricas y realizando el Inventario Nacional de Glaciares (ING) para monitorear el impacto del cambio climático en la Argentina , ofreciendo servicios científicos en paleoecología, dendrocronología y estudios ambientales.

La Fundación Williams se creó en 1943 por impulso del industrial químico y minero Thomas J. Williams y Ana King William , compositora musical, quienes se radicaron en Argentina en 1914, luego de haber nacido en Estados Unidos y Canadá, respectivamente.

El foco de la institución está puesto en las personas y las organizaciones que se dedican profesionalmente a la ciencia y la cultura .

La misión del Premio a la Excelencia Científica “es contribuir a fortalecer el sistema científico argentino. Su misión es identificar y potenciar a los institutos y centros de investigación que demuestran un liderazgo sostenido en la producción de conocimiento, convirtiéndolos en plataformas para el desarrollo del país y la retención de talento”.

Además del Ianigla, los restantes premiados son los institutos: de Biología y Medicina Experimental (Ibyme), Buenos Aires; de Física de La Plata (IFLP); de Investigaciones en Fisicoquímica de Córdoba (Infiqc), Córdoba; de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente (Inibioma), Bariloche; de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (Intema) Mar del Plata; de Astronomía y Física del Espacio (IAFE), Ciudad de Buenos Aires; Tecnológico de Chascomús (Intech), Chascomús; de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR), y la Fundación Instituto Leloir (FIL), Ciudad de Buenos Aires.

Cada uno de las unidades premiadas recibió un subsidio de $ 38.000.000 orientado al fortalecimiento institucional. Los fondos serán aplicados a la adquisición y/o reparación de equipamiento científico, la compra de insumos para investigación y el otorgamiento de becas para la formación de investigadores e investigadoras.

El Premio Fundación Williams a la Excelencia Científica 2025 tiene como objetivo consolidar polos de excelencia; impulsar la investigación de vanguardia mediante el acceso a equipamiento e insumos estratégicos; atraer y retener talento, fortaleciendo la formación de nuevas generaciones de científicos y científicas; y elevar el impacto internacional de los institutos argentinos a través de su inserción en redes globales de investigación.

La excelencia sostenida

La selección fue realizada a partir de un proceso de identificación riguroso basado en indicadores objetivos de desempeño científico a cargo del consejo de administración de la Fundación Williams, con el asesoramiento de especialistas externos y el acompañamiento del equipo técnico de la Fundación.

Para esta primera edición, se priorizaron institutos con trayectorias consolidadas, en su mayoría con más de treinta años de actividad.

La evaluación contempló el impacto científico verificable de cada institución considerando la calidad y el impacto de sus publicaciones y su participación en revistas de alto impacto, así como su papel protagónico en la producción científica de excelencia.

Asimismo, se identificaron centros con liderazgo disciplinar y una fuerte vocación colaborativa, evidenciada en redes de trabajo nacionales como internacionales, que fortalecen el sistema científico en su conjunto.

La dirección del Ianigla difundió este comunicado sobre la distinción.

“¿Por qué recibimos este premio? La Fundación Williams realizó una selección basada en indicadores de desempeño, destacando nuestra trayectoria de más de 50 años y el liderazgo que el instituto mantiene en la producción de conocimiento en ciencias ambientales. Se valoró especialmente la calidad y el impacto de nuestras publicaciones, nuestra capacidad para integrar redes de investigación globales y el rol que cumplimos como polo estratégico en el país para la formación de nuevos científicos y la retención de talento. Este logro es el resultado del esfuerzo sostenido de quienes forman y formaron parte de nuestra institución. Por eso, queremos expresar un profundo agradecimiento a la Fundación Williams por este apoyo al sistema científico argentino, y fundamentalmente a todos los integrantes del Ianigla: investigadores/as, becarios/as, personal técnico y administrativo”.