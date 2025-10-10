10 de octubre de 2025 - 11:14

Preocupación por el "delicado" el estado de salud del querido padre Vicente Reale

El reconocido sacerdote viene atravesando una etapa compleja y desde el Arzobispado pidieron donantes de sangre y que "recen por él"

Por Enrique Pfaab

El reconocido sacerdote mendocino Vicente Reale, se encuentra en delicado estado de salud desde hace tiempo. “Recemos por él”, dijeron desde el Arzobispado, que hace unos días había instado a conseguir dadores de sangre para padre Vicente.

Internado en la Clínica Santa Clara, de Godoy Cruz, el sacerdote necesitaba hace unos días seis dadores de sangre tipo 0 negativo.

Consultado sobre el estado de salud de Vicente Reale, el vocero del Arzobispado, Marcelo de Benedictis, confirmó que el sacerdote “está muy delicado de salud desde un tiempo largo” y afirmó que “se lo acompaña con todos los cuidados necesarios”, además de pedir que “recemos por él”.

Reale supo tener una columna de opinión en la TV mendocina y se relacionó fluidamente con los medios de prensa.

Su momento de mayor exposición fue en 2020 cuando, en esa columna que tenía en Canal 9, sostuvo que “no tengo problema en que una ley les reconozca derechos civiles" al matrimonio gay y agregó que la convivencia entre homosexuales "es un hecho que no se puede tapar".

Esas definiciones le valieron que su figura y su nombre llegara a los medios nacionales.

Pero esos dichos solo fueron coherentes con su pensamiento y su postura solidaria y empática hacia los sectores excluidos de la sociedad.

