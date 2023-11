Preocupa la salud del Papa Francisco: no pudo dar un discurso

La salud del papa Francisco volvió a llamar la atención de sus fieles, argentinos y de todo el mundo por su estado de salud. La noticia trascendió este lunes, luego de que el sumo pontífice suspendiera un discurso que tenía preparado para dar ante miembros de la Conferencia de Rabinos Europeos porque no se sentía bien.

El papa, de 86 años, recibió hoy a los rabinos en una reunión donde pareció quedarse sin aliento al comienzo del encuentro. Según señaló y citó La Vanguardia, Francisco manifestó: “Buenos días, los saludo a todos y les doy la bienvenida. Gracias por esta visita que tanto me gusta, pero no estoy bien de salud y por eso prefiero no leer el discurso, sino dárselo y que se lo lleven”.

Acto seguido, el argentino les entregó sus palabras escritas, donde condenó las expresiones antisemitas que surgieron después del ataque de Hamás a territorio israelí y donde habló sobre la necesidad de alcanzar la paz. En medio de la preocupación que generó esta noticia acerca del estado de salud del Santo Padre, el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, difundió una nota de prensa que buscó llevar tranquilidad en cuanto al estado de Francisco.

Dicha nota fue publicada por el diario italiano Corriere Della Sera. “El Papa tiene un poco de resfrío y una larga jornada de audiencias”, precisaron en ese comunicado y agregaron que las actividades pautadas para el Sumo Pontífice en su agenda del día “continúan regularmente”.

LA AGENDA E INTERVENCIONES DEL PAPA

Cabe destacar que, temprano, Francisco recibió en audiencia privada al presidente de la Generalitat catalana, Pere Aragonés; mientras que esta tarde se encontrará con 7000 niños de 84 países, en el marco de una iniciativa vaticana por la paz.

Respecto a su salud, al Papa le falta parte de un pulmón que le fue extirpado cuando era joven en la Argentina. Además fue operado el 7 de junio de una hernia abdominal, pasó nueve días en el hospital y parece haberse recuperado completamente de la operación.

Luego de eso realizó tres viajes al extranjero y tiene previsto ir a Dubái el mes que viene para asistir a la cumbre de las Naciones Unidas sobre el clima COP28.

“¡ALTO EL FUEGO!”

Desde la plaza San Pedro, el Santo Padre pidió ayer que se exploren “todas las vías posibles” para evitar una “ampliación del conflicto” en Medio Oriente. Además, apuntó asimismo que un cese el fuego permitiría atender a los heridos y propiciar la llegada de ayuda para aliviar “una situación humanitaria muy grave”.

“Tantas personas han perdido la vida. Les ruego que paren en nombre de Dios. ¡Alto el fuego!”, señaló el papa Francisco durante el Angelus. Y, desde la ventana de su estudio, exigió: “Liberen a todos los rehenes, de inmediato. Entre ellos hay también muchos niños. Que puedan regresar a sus familias”.

“Sí, pensemos en los niños, en todos los niños atrapados en esta guerra, así como en Ucrania y en otros conflictos. Así están matando su futuro”, agregó el sumo pontífice. Incluso, Francisco invocó plegarias para que los combatientes tengan “la fuerza de decir ‘¡basta!’”.

