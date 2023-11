Walter Moreno (58) fue noticia a mediados de noviembre de 2018, cuando estuvo 2 días perdido la precordillera de Cacheuta (Luján de Cuyo), lapso en el que logró sobrevivir a dos perros que lo acompañaban en su aventura. A poco más de 5 años de aquella aventura, el mismo Walter Moreno fue rescatado este fin de semana, también en un cerro de Cacheuta, luego de que se desmayara descendiendo de un cerro.

Según especificaron fuentes policiales, en esta ocasión Moreno fue rescatado el sábado pasado en la zona del cerro Baños, luego de que otros andinistas se comunicaran al 911 para avisar que el hombre se encontraba descompensado en el lugar. Los acompañantes de Moreno avisaron que, ante esta situación, no podían continuar con el descenso del cerro, y fue por ello que debió intervenir la patrulla de rescate.

Por segunda vez rescataron al mendocino que sobrevivió dos noches en la montaña y con sus perros en 2018. Foto: José Gutiérrez / Los Andes

Según relató el hombre, tenía calambres y había sufrido varios desmayos mientras intentaba bajar del cerro. Cuando los médicos lo revisaron, constataron que tenia deshidratación y cansancio, aunque se encontraba fuera de peligro. Por esto mismo fue derivado a su casa y por sus propios medios.

LAS 2 NOCHES QUE SOBREVIVIÓ EN LOS CERROS

No es la primera vez que Walter Moreno se convierte en noticia por una expedición fallida en los siempre atrapantes senderos y cerros mendocinos. Y es que el martes 13 de noviembre de 2018, tras más de 2 días perdido -también en Cacheuta-, Moreno fue rescatado por personal de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza.

Este hombre, oriundo de Luján, se había perdido el domingo anterior y mientras realizaba trekking en la zona de la Quebrada de los Berros del Cerro Ponderado, a unos kilómetros de Cacheuta.

De aquel operativo participaron 70 personas, entre efectivos de la Patrulla de Rescate, familiares, guías y andinistas amigos, distribuidos en 8 grupos. Durante parte de ese domingo, el lunes y el martes salieron a rastrillar la zona más complicada del terreno donde había sido visto por última vez el hombre.

Así fue como Walter fue hallado en el tramo final de la quebrada del Estudiante, situada al pie del Cerro Ponderado, en la misma zona donde se había perdido. Moreno presentaba algunos golpes y estaba desorientado.

El hombre había permanecido dos días -desde domingo a la tarde hasta el martes a la mañana- en la cordillera y junto a dos perros

“No me caí, perdí el sendero. Eso me llevó a otro punto que no era el adecuado para salir y terminé en un hueco, rodeado por una cascada de agua de 15 metros y otra de 20. Es una zona de muchos riscos”, contó a Los Andes hace 5 años.

Fue precisamente en ese lugar a donde estuvo acompañado por dos perros, a quienes bautizó como Negra y el Chiquito. “Nunca se movieron de mi lado y esas cosas hay que valorarlas. Me seguían a todos lados y no me dejaron en ningún momento. La Negra se movía y yo lo hacía con ella”, destacó, agregando que les está muy agradecido y que merecen todo el cariño que les pueda dar.