Por qué leer en papel estimula más que hacerlo en pantalla, según la ciencia

La psicología y la ciencia de la lectura han comenzado a revelar diferencias sorprendentes entre leer en papel y en pantallas digitales . Aunque la tecnología facilita el acceso a libros y artículo, los expertos alertan que la lectura en dispositivos electrónicos podría afectar la comprensión, la concentración y la salud cognitiva a largo plazo.

Por qué los gatos odian el agua: lo que la ciencia y la historia explican

Estudios en psicología muestran que sostener un libro físico activa diferentes áreas del cerebro en comparación con una pantalla. Según un análisis publicado en Frontiers in Psychology, la lectura en papel mejora la memoria espacial y la capacidad de recordar detalles.

Los lectores suelen retener mejor la información cuando sienten el peso del libro, pasan páginas y subrayan con un lápiz, acciones que refuerzan la conexión entre vista, tacto y cerebro.

La psicología y la ciencia demuestran que leer en papel mejora concentración y memoria.

Además, la lectura en papel reduce la fatiga visual y la distracción. Mientras que los dispositivos electrónicos exponen los ojos a luz azul y notificaciones constantes, un libro físico permite un enfoque más prolongado y profundo, lo que beneficia la salud ocular y mental.

La ciencia ha observado que leer en pantalla tiende a fomentar la lectura rápida y superficial, lo que puede afectar la comprensión. En contraste, el papel facilita la lectura reflexiva, la capacidad de hacer conexiones y el análisis crítico del contenido.

image La psicología y la ciencia demuestran que leer en papel mejora concentración y memoria.

Investigadores de la Universidad de Stavanger, en Noruega, realizaron un estudio donde estudiantes que leían en papel recordaban significativamente más contenido que quienes lo hacían en tabletas. La psicología explica que el contacto físico con el libro crea una “huella mental” que sirve como referencia durante la memorización.

Implicaciones para la salud mental y la concentración

Más allá del aprendizaje, leer en papel puede mejorar la concentración y reducir el estrés. Estudios en psicología y salud mental indican que la lectura física genera una sensación de calma y atención plena, mientras que el uso de pantallas puede activar respuestas de ansiedad o dispersión.

image La psicología y la ciencia demuestran que leer en papel mejora concentración y memoria.

Expertos recomiendan alternar formatos, pero priorizar el papel cuando se busca aprendizaje profundo o relajación. Así, la lectura no solo nutre la mente, sino que también cuida la salud cognitiva y emocional.