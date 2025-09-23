23 de septiembre de 2025 - 12:10

Por qué leer en papel estimula más que hacerlo en pantalla, según la ciencia

La psicología, la ciencia y la salud mental destacan que leer en papel activa la memoria y la concentración más que en pantallas digitales.

Por Ignacio Alvarado

Por Ignacio Alvarado
Por Redacción

Estudios en psicología muestran que sostener un libro físico activa diferentes áreas del cerebro en comparación con una pantalla. Según un análisis publicado en Frontiers in Psychology, la lectura en papel mejora la memoria espacial y la capacidad de recordar detalles.

Los lectores suelen retener mejor la información cuando sienten el peso del libro, pasan páginas y subrayan con un lápiz, acciones que refuerzan la conexión entre vista, tacto y cerebro.

Además, la lectura en papel reduce la fatiga visual y la distracción. Mientras que los dispositivos electrónicos exponen los ojos a luz azul y notificaciones constantes, un libro físico permite un enfoque más prolongado y profundo, lo que beneficia la salud ocular y mental.

Pantallas vs papel: cómo afecta al aprendizaje

La ciencia ha observado que leer en pantalla tiende a fomentar la lectura rápida y superficial, lo que puede afectar la comprensión. En contraste, el papel facilita la lectura reflexiva, la capacidad de hacer conexiones y el análisis crítico del contenido.

Investigadores de la Universidad de Stavanger, en Noruega, realizaron un estudio donde estudiantes que leían en papel recordaban significativamente más contenido que quienes lo hacían en tabletas. La psicología explica que el contacto físico con el libro crea una “huella mental” que sirve como referencia durante la memorización.

Implicaciones para la salud mental y la concentración

Más allá del aprendizaje, leer en papel puede mejorar la concentración y reducir el estrés. Estudios en psicología y salud mental indican que la lectura física genera una sensación de calma y atención plena, mientras que el uso de pantallas puede activar respuestas de ansiedad o dispersión.

Expertos recomiendan alternar formatos, pero priorizar el papel cuando se busca aprendizaje profundo o relajación. Así, la lectura no solo nutre la mente, sino que también cuida la salud cognitiva y emocional.

