22 de abril de 2026 - 17:49

¿Por qué cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra?

La fecha rinde homenaje al planeta y busca generar conciencia sobre los desafíos ambientales.

¿Por qué cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra?

¿Por qué cada 22 de abril se celebra el Día Mundial de la Tierra?

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Cada 22 de abril, el mundo se une para conmemorar el Día Internacional de la Madre Tierra, una fecha que sirve como recordatorio de la importancia de cuidar y preservar nuestro planeta.

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El primer paso hacia esta celebración se dio en 1945, cuando el científico Morton Hilbert organizó el Simposio de Ecología Humana. Aquella conferencia fue pionera al establecer, de manera adelantada para la época, la relación directa entre el estado del medioambiente y la salud humana.

Sin embargo, el impulso definitivo llegó en 1970 de la mano del senador y activista estadounidense Gaylord Nelson. Preocupado por la creciente contaminación del aire y el agua, Nelson proclamó ante las Naciones Unidas al 22 de abril como el Día de la Tierra. Para masificar el mensaje, reclutó al joven activista Denis Hayes, quien lideró un equipo de 85 personas que organizó eventos en universidades, grupos religiosos y organizaciones civiles.

día de la tierra

Ese primer año, la respuesta fue contundente: 20 millones de personas salieron a las calles de Estados Unidos. Aquella movilización fue el motor para la creación de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) y la aprobación de leyes fundamentales como la Ley de Aire Limpio y la Ley de Educación Ambiental.

El lema de 2026: “Nuestro poder, nuestro planeta”

Para este año, la consigna elegida es “Nuestro poder, nuestro planeta”. El mensaje central busca empoderar al ciudadano común, remarcando que el cambio no depende exclusivamente de las decisiones gubernamentales, sino de la acción colectiva y la participación ciudadana.

Los pilares de la campaña 2026 son: Impulsar la participación ciudadana, promover energías limpias, defender políticas ambientales y generar cambios desde lo local hacia lo global.

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